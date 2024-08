O Aceleraí, empresa inovadora no setor de comunicação e publicidade, acaba de anunciar a contratação do lendário Cafu, ex-lateral direito da Seleção Brasileira e um dos maiores ícones do futebol mundial. A adição de Cafu à equipe marca um marco significativo na trajetória da empresa, que celebra seu quinto aniversário com uma seleção de talentos de primeira linha.



Criado por Rodrigo Faro e Allan Barros, o Aceleraí já é conhecido por reunir um time de estrelas que inclui nomes como Rodrigo Faro, Cauã Reymond, Deborah Secco, Giovanna Antonelli, Glória Pires, Murilo Benício e Arthur Aguiar. A entrada de Cafu para este time de elite promete elevar ainda mais o perfil e a influência da empresa no mercado.



Cafu, que começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Nacional-SP e teve uma carreira notável no São Paulo FC, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes, é amplamente reconhecido por suas atuações em clubes internacionais. Na Europa, o lateral direito brilhou com a camisa do Zaragoza, Roma e Milan. Com o Milan, destacou-se ao conquistar a Liga dos Campeões da UEFA, e com a Roma, o Scudetto.



Na Seleção Brasileira, Cafu teve um impacto duradouro, participando das Copas do Mundo de 1994, 1998, 2002 e 2006. Como capitão, liderou a equipe à vitória no pentacampeonato em 2002, um feito que o tornou o único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo. Sua liderança e habilidade em campo deixaram um legado indelével, marcado por recordes de jogos e uma influência positiva sobre futuras gerações de jogadores.



Após sua aposentadoria, Cafu manteve seu impacto através de seu trabalho como embaixador do esporte e seu envolvimento em projetos sociais e beneficentes. Sua carreira é um exemplo de dedicação e disciplina, atributos que certamente trarão valor significativo à equipe do Aceleraí



A chegada de Cafu à empresa não só reforça o compromisso do Aceleraí com a excelência, mas também promete novas oportunidades e colaborações que impactarão positivamente o setor de comunicação e publicidade. A parceria marca o início de um novo capítulo para a empresa, que continua a revolucionar o mercado e a construir uma equipe cada vez mais poderosa e influente.