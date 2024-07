Nos últimos meses, o debate sobre a segurança de procedimentos estéticos para aumento dos glúteos tem ganhado destaque na mídia. Diversas matérias recentes têm alertado sobre os perigos do uso de Polimetilmetacrilato (PMMA), uma substância sintética usada para preenchimento, que pode causar complicações graves. Em resposta a esses relatos, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta reforçando os riscos associados ao uso do PMMA para fins estéticos.



Diante desse cenário, a lipoenxertia glútea surge como uma alternativa mais segura e eficaz para quem deseja aumentar o volume dos glúteos. Esse procedimento, também conhecido como enxerto de gordura autóloga, utiliza a própria gordura do paciente, removida de outras áreas do corpo através de lipoaspiração, para esculpir e aumentar os glúteos.



A Dra. Carolina Takahashi, cirurgiã plástica, explica que a lipoenxertia glútea não só oferece resultados naturais, como também reduz significativamente os riscos de rejeição e complicações comparado ao uso de substâncias sintéticas, principalmente quando realizado por cirurgiões plásticos capacitados e associados ao uso de tecnologias como o ultrassom. “A utilização da própria gordura do paciente diminui o risco de reação ou rejeição, uma vez que o material enxertado é biocompatível”, afirma a Dra. Carolina.



Além disso, a lipoenxertia glútea oferece a vantagem de permitir a modelagem de outras áreas do corpo através da lipoaspiração, proporcionando um contorno corporal mais harmonioso. “O procedimento é duplamente benéfico, pois além de aumentar os glúteos, também permite a remoção de gordura indesejada de outras partes do corpo, como abdome, flancos e coxas, isso tudo podendo ser associados a tecnologias e também com a possibilidade de fazer uma lipoaspiração HD, que é a lipo com definição”, destaca a cirurgiã.



Dra. Carolina ressalta ainda a importância de procurar um profissional qualificado e experiente para realizar a lipoenxertia glútea. “É fundamental que o procedimento seja realizado por um cirurgião plástico especializado, com o devido cuidado e em ambiente adequado, para garantir a segurança e a eficácia do tratamento”, conclui.