Quando o assunto é ação social, o empresário Léo Roberto se destaca. Bacharel em Direito e pós-graduado em Segurança, suas paixões são a família, a política, o social, o esporte e o lazer. Atualmente, ele reside na cidade de São Paulo com sua esposa e filhos. Com uma carreira marcada pela dedicação e compromisso, há mais de 20 anos Léo tem sido uma referência no trabalho social em diversos bairros da capital paulista, oferecendo assistência jurídica, distribuição de cestas básicas e, principalmente, trazendo aos mais necessitados um pouco mais de dignidade. Além de seu foco no empreendedorismo, Léo Roberto é conhecido por sua visão inclusiva.

O tiro esportivo fez sua estreia paraolímpica nos jogos de Toronto em 1976 e, desde então, ganhou muitos fãs. “A busca pela precisão no tiro requer um alto grau de foco e paciência, o que pode se traduzir em melhorias significativas na capacidade de tomar decisões sob pressão e no gerenciamento do estresse. Ajuda a melhorar a saúde física e mental, aumentando a coordenação, a força e a resistência”, afirma o empresário e instrutor de tiro.

A visão de Léo é clara: o esporte é uma ferramenta poderosa para a inclusão e a transformação social. Ele acredita que é possível quebrar barreiras e construir uma sociedade mais justa e igualitária. O compromisso com a comunidade vai além: durante duas décadas, Léo tem realizado ações sociais em diversos bairros de São Paulo, auxiliando famílias e pessoas a enfrentarem as dificuldades do dia a dia. Essas ações, muitas vezes realizadas de forma silenciosa e sem alarde, têm um impacto significativo na vida de muitas pessoas.

Com uma trajetória marcada pela dedicação ao bem-estar da comunidade e pela promoção da inclusão social, Léo Roberto tem sido bastante procurado por partidos políticos para uma possível candidatura. Motivado pelo desejo de ampliar seu impacto e trazer mudanças positivas para a cidade, há quatro meses Léo se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e pretende levar sua experiência e compromisso para o cenário político. “Como cristão, acredito que Deus nos dá os fardos que conseguimos carregar e que nos abre portas para ajudar aqueles que mais precisam. Como político, é possível trabalhar ainda mais para garantir a inclusão e o bem-estar dos cidadãos paulistanos”, diz Léo. Sua plataforma política será centrada em projetos de empreendedorismo social, inclusão social e esportiva, e ações comunitárias que promovam uma melhor qualidade de vida para todos.

Léo Roberto é um exemplo de dedicação e compromisso com a sociedade. Sua atuação nas áreas do empreendedorismo, inclusão esportiva e ações sociais mostra que ele está preparado para enfrentar os desafios de um cargo político com a mesma determinação que tem mostrado ao longo de sua carreira. Sua pré-candidatura a vereador de São Paulo representa uma esperança de mudança e melhoria para a cidade e seus moradores.