“Oportunidade para mulheres negras empreenderem”, revelou a jovem

A ex-bbb Leidy Elin lancou o seu primeiro curso online de formacao para trancista, o “Preta Academy”. Com quase 10 anos de experiencia na area, ela diz que essa e uma oportunidade para as meninas e mulheres que vivem nas periferias. “A tranca mudou completamente a minha vida e sei que outras pessoas podem mudar a realidade, assim como eu”, declara. Segundo a influenciadora, que hoje e acompanhada por 610 mil seguidores nas redes sociais, o mercado de trancas afros e uma forma de geracao de renda para quem vive na comunidade.

“Para trabalhar com trancas nao e necessario ter um lugar fixo. A profissional pode ir a casa dos clientes, atender esporadicamente em saloes de beleza ou na propria residencia porque a profissao oferece flexibilidade”. Leidy recorda o fato de que a propria trancista pode organizar o seu horario, montar a agenda e atender no formato mais confortavel possivel: “Eu conheci muitas maes que nao tinham com quem deixar os filhos e por isso nao conseguiam trabalhar fora. Com as trancas, esses impedimentos nao existem”.



Leidy diz que o seu faturamento como trancista chegou a R$7 mil mensais e, para quem vive na periferia, ter esse valor para contar no fim do mes e muito importante: “Na comunidade existem muitas mulheres que passam necessidade porque nao conseguem se firmar em um emprego formal, clt, por exemplo. As vezes sao maes solo e isso dificulta ainda mais na dupla jornada”, explica.



A influenciadora tambem nota a quantidade de meninas jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho e nao sabem por onde comecar: “Estou olhando para esse publico porque e uma oportunidade para as mulheres negras e perifericas empreenderem”, declara. No curso, alem de novas tecnicas e metodos para a formacao de trancista, Leidy tambem dara dicas de marketing digital e ensinara sobre a precificacao dos servicos.

Leidy Elin ganhou destaque em todo o pais ao participar do reality show Big Brother Brasil 24. A jovem e uma voz influente, que traz representatividade, forca e se mostra cada vez mais interessada em empoderar outras mulheres.