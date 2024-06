A jovem revelação do mundo sertanejo, Marília Tavares, está conquistando a plateia com suas músicas de sucesso, que ocupam os primeiros lugares nas playlists digitais durante as festas de São João em Candeias e Amargosa, na Bahia.



Na sexta passada, dia 22, Marília encantou a cidade de Candeias, na Bahia, com sua extraordinária performance vocal, e compartilhou a experiência em suas redes sociais.



“Alô, galera de Candeias, BA! Amei estar

com vocês e muito feliz em saber que minhas músicas já está na ponta da lingua. Obrigada por cantarem do começo ao fim comigo. Quero voltar mais vezes. Até breve!” Marília Tavares



No sábado passado, dia 23, a cidade de Amargosa foi tomada pela presença marcante da artista, que contagiou o público com suas músicas aclamadas por todos.



“Amargosa, BA, vocês foram incríveis! Que emoção sentir a energia e o carinho de vocês. Levarei comigo cada momento e cada sorriso. Até a próxima!” Marília Tavares



A cantora tem três EPs lançados, que fazem parte do "Maturidade". Lançado em abril deste ano, o trabalho celebrava não somente a nova fase, mas também a vida adulta: a gravação foi no dia em que ela completou 18 anos e hoje é o mais novo fenômeno no Brasil.

