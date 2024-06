Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Pretti e uma das ascensoes da musica indie pop brasileira. Com musicas honestas e reflexoes pessoais sinceras, o cantor, compositor e ator vem ganhando destaque no cenario musical. Recentemente, Lucas tem se debrucado sobre o comportamento de pessoas que exibem falta de responsabilidade afetiva e emocional em seu novo single “Garoto Invisivel”.



O termo “Garoto Invisivel” descreve individuos que, com um desdem pelo sentimento alheio, acreditam ter o direito de aparecer e desaparecer quando bem entenderem, frequentemente aceitos por aqueles que gostam deles. Esse comportamento e um reflexo de uma tendencia de evitar confrontos emocionais e responsabilidades em relacionamentos pessoais, algo que Lucas observou em muitas de suas conversas com amigos e seguidores nas redes sociais.



Lucas comenta sobre como essas pessoas se apegam a parte boa de um relacionamento e comecam a sentir que realmente fazem parte da vida da outra pessoa, mas nunca sao assumidas em um relacionamento. Essa expectativa muitas vezes nao e correspondida, levando a sentimentos de traicao e abandono. “Por mais que esse ‘Garoto Invisivel’ nao esteja brincando com os sentimentos alheios de proposito, ele nunca esta disposto a manter a outra pessoa ao seu lado e acaba afetando o emocional da outra parte. Porque a ausencia repentina de alguem que estava se tornando uma parte importante da sua vida, com certeza machuca”, explica Lucas.



Situacoes como essa tambem remetem ao ‘ghosting’, termo usado para definir quando uma pessoa encerra toda comunicacao sem aviso. Entretanto, Lucas foca mais profundamente na dinamica emocional e na irresponsabilidade afetiva do “Garoto Invisivel”. Ele destaca como essa atitude pode deixar cicatrizes emocionais profundas naqueles que sao deixados para tras sem explicacoes.



Enquanto os fas aguardam o lancamento de “Garoto Invisivel”, Lucas Pretti continua a demonstrar sua habilidade de abordar questoes contemporaneas atraves de sua musica, fazendo dele uma figura cada vez mais relevante no genero pop indie. A proxima faixa promete se conectar com qualquer pessoa que tenha experimentado a dor de lidar com alguem que exibe essa falta de responsabilidade emocional, oferecendo tanto consolo quanto um senso de experiencia compartilhada.