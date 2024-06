Aos 50 anos, o empresário e assessor de comunicação Fabiano Moraes revelou que vai dar um irmão para uma das maiores influenciadoras do Brasil

Nesta quinta-feira (13), uma notícia surpreendente tomou conta das redes sociais, o empresário e assessor Fabiano Moraes anunciou que quer ser pai novamente aos 50 anos. Em uma mensagem emocionada, ele compartilhou seu entusiasmo com seus seguidores, mas optou por manter a identidade da mãe em sigilo, em respeito à sua privacidade.

O empresário, conhecido por sua trajetória marcante e por ser uma das figuras mais queridas do cenário digital, revelou que sempre sonhou em se tornar pai aos 50 anos. "É um momento de muita alegria e realização para mim. A maturidade que adquiri ao longo dos anos me preparou para ser um pai ainda melhor", declarou Fabiano Moraes

Fabiano Moraes também ressaltou como a notícia já transformou sua perspectiva de vida. "Saber que vou ter um novo filho já mudou completamente minha cabeça. Estou ansioso para essa nova jornada e sei que vou ser um pai incrível, com a experiência e sabedoria que só a idade traz."

Embora a identidade da mãe permaneça um mistério, o empresário fez questão de respeitar sua privacidade, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo para proteger todos os envolvidos.

Além do bebê que ele almeja ter com sua companheira, ele é pai de uma das maiores influenciadoras do país.

Foto: Acervo Pessoal