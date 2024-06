O cantor Cjota, conhecido como o 'Menino do Cabelo Rosa', esta trilhando um caminho de sucesso. Com quase 3 milhoes de ouvintes mensais no Spotify, ele vem se conectando cada vez mais com o publico e ganhando seu espaco na cena musical. Em exclusividade, o artista, que e a grande aposta de MC Daniel, falou sobre essa importante fase da carreira e as conquistas que tem tido atraves da sua musica.

Para o artista, que e natural de Belo Horizonte, mas precisou mudar-se para Sao Paulo para seguir sua vocacao, estar chegando nessa posicao de destaque atraves de seu trabalho representa a realizacao do sonho de um garoto, que comecou a se apaixonar pela musica cantando na igreja. "As pessoas nem imaginam, mas estao mudando a minha vida. Com certeza, o sonho de todo artista e conseguir atingir o publico com sua arte. Por muito tempo, esse foi o grande desejo e agora esta sendo real. Hoje, estou tendo a oportunidade de poder levar minha musica para as pessoas e nao existe realizacao maior, principalmente para quem esta na cena do trap. Gracas a Deus, tive e sigo tendo muito apoio nessa caminhada e isso tem sido essencial para alcancar esses resultados tao positivos", diz.

Ainda que reconheca que os caminhos para quem segue um genero urbano nao seja facil, o cantor acredita que o ritmo esta conquistando seu espaco. 'Sabemos que nao e algo facil e que os passos para chegar em grandes lugares sao pequenos, mas nunca tive pressa. Estou trabalhando aos poucos, me dedicando a para poder entregar sempre o meu melhor. Meu desejo e que, de alguma forma, eu possa impactar as pessoas e mostrar para elas que e possivel, que todos os desafios que passei nao foram em vao. Confio muito no poder da arte e sei que ainda temos muito para entregar", afirma, otimista.

Sendo bem visionario, CJota esta sempre buscando trazer novidades nao apenas com seus singles, mas com colaboracoes que agitam a cena. Depois de lancar 'Olho no Olho' com MC PH e atingir mais de 1 milhao de streams no Spotify em menos de uma semana, o artista prepara um novo album, que ira refletir toda sua evolucao musical. "Neste momento, estou trabalhando nesse projeto e tenho colocado todo meu coracao e carinho nele. E um complemento do meu ultimo trabalho 'O Menino do Cabelo Rosa' e vai trazer uma representacao da minha evolucao como artista. Todos os dias eu busco aprender novas coisas e me dedicar ainda mais. Isso vai ser muito refletido em cada uma das cancoes desse album. Estou ansioso para que o publico escute", declara.