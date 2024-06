Um grupo de Brasileiros da cidade de São Paulo, estão passando alguns dias em Orlando na Flórida, estado situado no extremo sudeste dos EUA, para participarem do lançamento do Projeto Conexão Brasil Flórida, o qual trata-se de negócios e oportunidades, falando para Brasileiros que desejam consumir / visitar a Flórida.

Como não poderia ser diferente, durante a estadia dos Brasileiros, parte dos integrantes do grupo fizeram questão de visitar e prestigiar alguns dos parques da região os quais foram convidados pelo projeto e para isso contaram com o 'know-how' de Anastácia Nascimento, empresária que é do Espírito Santo, porém reside há quase duas décadas nos Estados Unidos, onde atua como agente de viagens nos parques da Flórida, fornecendo um atendimento personalizado.

Anastácia sempre recebe brasileiros e recentemente foi a responsável em receber a apresentadora e ex-dançarina Scheila Carvalho e a família por um período de férias nos parques de Orlando, entre outras personalidades da mídia.

Anastácia Nascimento e o jornalista Renato Cipriano - Foto: Divulgação