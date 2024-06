O sucesso de Marília Tavares nas mídias sociais é notável, e seu DVD "Maturidade" conquistou grande popularidade. Atualmente, dois EPs da cantora estão disponíveis em diversas plataformas digitais, e o terceiro foi lançado hoje, sexta-feira (7).

Após a gravação, o Maturidade foi dividido em três EPs (Extended Play), que é uma versão mais curta de um álbum, com seis músicas no primeiro, cinco no segundo e mais cinco no terceiro.

Uma curiosidade foi o nome do projeto, a data de gravação do DVD e a música tema do àlbum que representam a nova fase da artista.

“A escolha do nome Maturidade, foi porque eu queria que fosse lançado no meu aniversário de 18 anos. Para mim foi como uma transição para a maturidade. No EP 3 tem a música tema do DVD, que fala sobre a minha nova fase” Marilia Tavares

https://duettosmusic.lnk.to/MaturidadeEP03