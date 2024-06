Com a busca constante por uma pele saudável e radiante, muitos indivíduos recorrem a tratamentos dermatológicos para lidar com as estrias. No entanto, especialistas ressaltam que a prevenção desempenha um papel crucial na manutenção da integridade da pele. Além dos procedimentos de tratamento, a educação sobre medidas preventivas pode ser a chave para evitar o aparecimento dessas marcas indesejadas.

Ao abordar o tema da prevenção de estrias, os profissionais destacam a importância de adotar hábitos saudáveis de cuidados com a pele desde cedo. A Dra. Barbara Aguiar, criadora de um método capaz de eliminar de 70% a 100% das estrias, enfatiza que a prevenção é fundamental para manter a elasticidade da pele e evitar a formação de estrias.

"É essencial educar os pacientes sobre como prevenir as estrias”, afirma a doutora.

Ela recomenda uma abordagem abrangente, incluindo:

1. Hidratação adequada:Manter a pele bem hidratada é fundamental para preservar sua elasticidade. O uso de cremes hidratantes em qualquer fase da vida, pode ajudar a prevenir estrias.

2. Alimentação balanceada:Uma dieta rica em nutrientes essenciais, como vitaminas A, C e E, além de ácidos graxos ômega-3, pode promover a saúde da pele e reduzir o risco de estrias.

3. Exercício regular:A prática regular de atividade física estimula a circulação sanguínea e ajuda a manter a elasticidade da pele, reduzindo assim a probabilidade de desenvolver estrias. Vale levar em consideração que a atividade física em excesso pode causar o efeito contrário e aparecer estrias devido ao aumento dos hormônios.

4. Evitar mudanças abruptas de peso:Ganho ou perda de peso rápido pode esticar a pele e causar o surgimento de estrias. Manter um peso estável e adotar mudanças graduais na dieta e no estilo de vida pode ajudar a prevenir esse problema.

Além disso, a Dra. Barbara Aguiar destaca a importância de proteger a pele dos danos causados pelo sol, já que a exposição excessiva aos raios UV pode enfraquecer a estrutura da pele e aumentar o risco de desenvolver estrias.

“Ao adotar hábitos saudáveis e seguir as orientações profissionais, os indivíduos podem reduzir significativamente o risco de desenvolver estrias e desfrutar de uma pele radiante e livre de marcas indesejadas”, conclui a criadora do Método Barbara Aguiar.