Carla Melo se apresenta no Rodeio de Lins

A cantora e compositora country Carla Melo está prestes a viver mais um marco em sua carreira musical. No próximo dia 15 de junho, ela se apresenta no Rodeio de Lins, que também conta com nomes como Gusttavo Lima, Luan Santana, Luan Pereira e Zé Neto & Cristiano.

Em exclusividade, Carla Melo compartilhou sua emoção ao ser uma das atrações em um evento que reúne alguns dos maiores expoentes da música no país. “É fantástico poder dividir um evento com artistas que sempre foram ídolos meus. Passar de público para colega de profissão dos maiores nomes do país, é surreal. Tenho muito a aprender com cada grande artista que o Brasil tem e crescer cada vez mais”, disse.

A cantora Carla Melo também revelou a preparação do setlist para o evento, destacando a inclusão de músicas que são clássicos do sertanejo raiz e universitário. “São faixas que todo mundo conhece e são grandes sucessos. Além disso, quis trazer várias músicas que gosto de ouvir num churrasco com os amigos e família, músicas nostálgicas que fizeram parte da minha história indo a rodeios e, não pode faltar, muito country!”, contou.

Ao lado de Luan Santana, Gusttavo Lima e mais, Carla Melo se apresenta no Rodeio de Lins - Foto: Divulgacao / EGOBrazil

Para Carla Melo, participar de um evento tão renomado como esse é uma grande conquista para sua trajetória, que já conta com show no Rodeio de Barretos, um dos maiores e mais tradicionais festivais de música sertaneja do Brasil. “É mais uma etapa de um sonho realizado.

Com a quantidade de shows na agenda de artistas, de fora pode até parecer que é só mais um show, mas eu levo cada apresentação com muito carinho porque é a realização de um sonho, muito além de só trabalho, é amor também.

Fico muito feliz e orgulhosa de ver o quão longe tenho chegado com o meu trabalho e devo isso ao público, sem meus fãs, não teria nenhuma destas conquistas”, declarou.