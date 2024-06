Natural de Porto Alegre/RS, com uma infância e adolescência marcadas por desafios, problemas familiares e dificuldades financeiras, Gabriela transformou a dificuldade em motivação. Desde cedo começou a trabalhar para pagar os estudos e buscar uma vida melhor para a sua família.





Aos 24 anos teve um quadro de depressão. Sempre muito exigente consigo mesma, durante essa fase não conseguia enxergar as próprias conquistas e vivia no passado ou no futuro, sempre lamentando o que julgava ter perdido ou aquilo que queria viver e não acreditava ser possível. Apesar de extremamente esgotada, decidiu não desistir e buscou ajuda e tratamento.





No decorrer do processo, percebeu que existiam meninas com dores muito parecidas com as suas. Foi quando entendeu o seu propósito de vida: “usar a minha história para ajudar outras mulheres a superarem o que eu já tinha passado.”





Depois do seu processo de cura, mesmo ainda se considerando uma mulher exigente, passou a se enxergar com muito mais amor, compaixão, com consciência das vitórias e da capacidade de conquistar mais. E conquistou. A Gabriela superou uma infância difícil e uma depressão, se tornou mais saudável tanto física quanto emocionalmente, viajou o mundo, conheceu lugares e culturas e ajudou muitas pessoas, desde familiares até seguidores fiéis nas redes sociais que se inspiram no dia a dia dela..





Atualmente dividindo a vida entre Dubai/UAE e Brasil, e vivendo o que considera a sua melhor fase, a Gabriela usa a própria história como combustível para outras pessoas e ajuda mulheres a resgatarem sua autoestima e buscarem uma vida mais saudável e feliz.





Determinada, obstinada, autêntica e com muita fé em Deus, acredita nas leis da atração e no poder da gratidão. E é isso que ela mostra nesse e-book, com reflexões e exercícios para resgate do amor próprio, da autoconfiança e do propósito de vida.





Que essa história de superação, de uma menina com a infância pobre e repleta de desafios na região metropolitana de Porto Alegre, para uma mulher que hoje acumula riqueza, milhares de seguidores nas redes sociais e vive uma vida luxuosa em Dubai, sirva de incentivo para você.





“Você também merece - e pode - viver a sua melhor versão.” Gabriela Lucianno