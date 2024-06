A Buq Care, empresa goiana de cosméticos e autocuidado, está se preparando para uma ambiciosa expansão internacional. Fundada por Rayssa Buq, a marca rapidamente se destacou no mercado brasileiro, alcançando um faturamento milionário em apenas oito meses. Agora, a Buq Care está pronta para levar seus produtos inovadores e autênticos para além das fronteiras do Brasil.





Desde o lançamento de seu primeiro sérum capilar, a Buq Care tem se esforçado para inovar no setor de cosméticos. A empresa focou na criação de fórmulas únicas e de alta qualidade que atendem às necessidades específicas dos consumidores, o que tem sido um diferencial competitivo significativo. Esse compromisso com a excelência não só aprimorou a experiência do cliente, mas também contribuiu para a vasta base de seguidores nas redes sociais, com mais de 10,9 milhões de seguidores no Instagram e 11,1 milhões no TikTok.





A fundadora, Rayssa Buq, acredita que a fé em Deus e um forte compromisso com a responsabilidade social são pilares fundamentais do sucesso da empresa. A Buq Care realiza diversas ações de apoio a mulheres e crianças em situações vulneráveis, utilizando parte dos lucros para iniciativas comunitárias. Esse compromisso social, aliado à inovação e autenticidade dos produtos, tem sido um ponto crucial na construção da identidade da marca.





Com a expansão internacional, a Buq Care planeja introduzir novos produtos que atendam às demandas específicas dos mercados globais. A empresa está de olho nas tendências de sustentabilidade, como a Beleza Azul, que foca na proteção dos oceanos e no uso de ingredientes ecologicamente responsáveis. Além disso, a Buq Care pretende explorar a personalização e curadoria de produtos, tendências que estão em alta no mercado de beleza mundial.





O futuro da Buq Care é promissor. Com uma estratégia sólida de expansão, que inclui inovação tecnológica, responsabilidade social e um portfólio de produtos diversificado, a marca está pronta para se tornar um nome reconhecido internacionalmente. "Nosso objetivo é ser uma referência global em cosméticos de alta qualidade, mantendo sempre a autenticidade e os valores que nos trouxeram até aqui", afirma Rayssa Buq.