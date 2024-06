Inovação em Odontologia: A Vanguarda das Lentes de Contato Dentárias

No cenário da odontologia estética, uma revolução tem tomado forma com a ascensão das facetas laminadas ultrafinas, conhecidas por muitos como “lentes de contato dentárias”. Estas pequenas obras de arte têm se destacado como uma solução elegante para corrigir imperfeições dentárias e proporcionar transformações notáveis nos sorrisos. No entanto, surge a questão crucial: qual é o melhor material para as lentes, resina ou porcelana?



Embora as lentes de resina sejam amplamente utilizadas e ofereçam excelentes resultados estéticos, as lentes de porcelana têm ganhado destaque devido à sua estética, resistência e durabilidade superiores. Um dos segredos dessa superioridade está no processo de fabricação, onde a porcelana é curada em um forno, proporcionando uma estrutura muito mais resistente e durável, o que permite maior estabilidade de cor , de polimento e menor risco de fraturas.



Além disso, a introdução da técnica de fluxo digital revolucionou a maneira como as lentes de contato dentárias são produzidas. Por meio deste método, o desenho dos dentes é realizado com auxílio de computação gráfica em software especializado. Em seguida, uma máquina de fresagem é responsável por esculpir a peça no formato programado no software. Isso resulta em uma estética incrivelmente semelhante aos dentes naturais, com textura e formato precisos, conferindo precisão micrométrica às peças, garantindo perfeito assentamento, o que também é responsável pela maior durabilidade das lentes.



Falando em formato, a possibilidade de criar um modelo tridimensional na tela do computador oferece inúmeras vantagens. Por maior que seja a habilidade do profissional em modelar e esculpir as lâminas de resina que recobrem os dentes, a técnica de fluxo digital para a confecção de resinas de porcelana oferece a capacidade de simular os resultados finais em uma "prova visual" tridimensional, permitindo um planejamento detalhado e personalizado. Dessa forma, podemos garantir que o resultado final atenda às expectativas do paciente.

A mais recente evolução nesse campo é o surgimento das chamadas "lentes híbridas", fabricadas em fluxo digital através de uma impressora digital, utilizando um composto feito por resina com carga de porcelana ou microcerâmica, devido aos grânulos ultrafinos. A promessa desse material é entregar uma estética comparável às lentes de porcelana, com resistência à fratura e estabilidade de cor maiores do que as de resina composta direta. Esta inovação tem o potencial de se tornar bastante comum na rotina dos tratamentos estéticos, oferecendo uma opção intermediária entre as lentes de resina e as de porcelana.



Quanto aos valores, é importante considerar que as lentes em porcelana, sendo o padrão mais elevado para esse tipo de tratamento estético, apresentam um valor mais alto. Em seguida, as novíssimas lentes híbridas ocupam uma posição intermediária em termos de custo, oferecendo uma interessante relação entre qualidade e preço. Por fim, as lentes de resinas diretas constituem a opção mais barata. Atente que é crucial lembrar o ditado americano "You get what you Pay for", que traduzido significa que o que você paga é o que você recebe, destacando a importância de avaliar cuidadosamente essa realidade, pois sua saúde bucal está em jogo.