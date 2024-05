Ricky Vallen confirma seu show “A Voz Mutante” no espaço Japan Tower neste mês de maio

O restaurante Japan Tower – Cozinha Japonesa, destaque no roteiro gourmet paulistano ao resgatar as tradições da culinária oriental destaca nos dias 18 e 19 de maio, em sua programação cultural, duas apresentações exclusivas do cantor e compositor Ricky Vallen, uma das vozes de destaque da cena musical brasileira. Sob o comando de Lilian Gonçalves, a Rainha da Noite Paulistana, a casa é uma das maiores do segmento com 1.300 metros quadrados de área construída.

“É sempre uma honra receber esse grande nome da música brasileira. O Ricky possui uma das mais belas vozes deste país e tenho o prazer em poder abrir as portas, mais uma vez, para esse grande artista. Ele é um showman. Ele canta e encanta com um repertório único, conduzido por seu talento e carisma”, pontua Lilian Gonçalves, que ao longo de sua trajetória contribuiu para a ascensão de grandes artistas como Roberta Miranda, João Paulo & Daniel, Zezé di Camargo & Luciano, Ricky Solo, Pepê & Nenê, entre outros.

Intitulado “A Voz Mutante”, o show conduzido por Ricky Vallen destaca clássicos da MPB, adicionados com as novidades de seu próximo álbum, “Meu Ponto Cardeal”, a ser lançado até o final deste semestre. Canções de grandes compositores da música, como: "Atrás da Porta" (Chico Buarque/Francis Hime), "Um dia, um adeus" (Guilherme Arantes), "Sangrando" (Gonzaguinha) e "Você não me ensinou a te esquecer" (Fernando Mendes / Caetano Veloso) e, as internacionais, "Spending My Time" (Roxette), "I have Notihing" (Whitney Houston) e a clássica “Non, Je Ne Regrette Rien” (Édith Piaf) são alguns dos hits interpretados pelo cantor e, também, suas autoriais, "Nada demais", "Sei lá", "Vidro Fumê , "Pra ser Amor", entre outras.

“Me sinto, literalmente, em casa quando me apresento no Japan Tower. Gosto deste encontro intimista com meus fãs e, claro, da cozinha japonesa”, brinca o cantor, que neste ano celebra 20 anos de sua conquista como calouro do Programa Raul Gil. “Espero que todos aproveitem mais esses shows. Traga a família e os amigos para noites memoráveis e de musicalidade”, finaliza Ricky Vallen.

*Sobre a casa*

Com capacidade para 350 pessoas sentadas. São quatro ambientes: no piso térreo está o Japan Gourmet, espaço destinado a área principal do restaurante; no mezanino da casa, o público conta com o Japan Lounge Bar e karaokê, com acesso a área externa, uma ampla varanda, que serve também como espaço para fumantes; no terceiro e último piso, a casa conta com dois espaços: o Japan Personallité e Japan Prime, ambos destinados para a realização de eventos como aniversários, confraternizações, grupos corporativos, shows, entre outros, e claro, o tradicional karaokê.

*SERVIÇO*

SHOW “A VOZ MUTANTE – RICKY VALLEN” – Japan Tower Cozinha Japonesa, Rua Canuto do Val, 78, na Santa Cecília. Dias 18 e 19 de maio, respectivamente, sábado e domingo. Ingresso: R$ 100,00. Vagas limitadas. Informações: (11) 3995-0586 / (11) 98840-7424.