A cantora e drag queen Aretuza Lovi está entre os jurados do quadro "Show de Calouros” do Programa do Silvio Santos. Nessa posição de destaque, a artista refletiu sobre a relevância de ocupar esse espaço em um programa tão tradicional da televisão brasileira e compartilhou sua perspectiva sobre a responsabilidade de avaliar performances de novos talentos da música.

Segundo a artista, para ela é uma honra imensa poder fazer parte de um quadro que acompanhava desde quando era criança e já idealizava um dia estar neste espaço. “Estou me realizando como pessoa, artista e como uma criança sonhadora do interior que hoje está aqui. É muito importante essa representatividade no programa. Pra mim, estar em um lugar onde vários outros jurados incríveis e importantes já estiveram é muito especial. O programa Silvio Santos é tradicionalíssimo, um dos maiores da TV brasileira, e estou muito feliz em fazer parte desse time”, diz.

aretuza1 aretuza1

Por outro lado, Aretuza destaca que assumir essa posição é um desafio, pois precisa analisar e julgar outros talentos, que estão em busca de realizar sonhos, assim como ela já esteve um dia. “Me colocaram nesse lugar e sou muito grata pelo convite e por acreditarem no meu trabalho. Mas é uma grande responsabilidade estar nessa bancada, pois vai muito além de sentar ali e dar um close, mas é avaliar e opinar sobre o talento das pessoas, sobre os sonhos delas. Então, a gente tem que ter muita cautela”, diz.

Para a artista, o mais importante é trabalhar com a verdade e pontuar de forma correta para não desmerecer nenhum dos participantes. " É preciso ter a leveza de dar os toques, porque todos que estão se apresentando são grandes artistas, que podem ser lapidados. Não sou melhor do que os que estão sendo julgados, mas estou nesse papel para trazer um pouco do meu conhecimento, da minha vivência, e quero agregar com todo carinho e humildade”, declarou.