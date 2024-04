henrique queridao henrique queridao

foto com Bruno Play Hard (Proprietario da Loud na BGS2023

Tudo começou no final de 2021 durante a pandemia, minha agência de viagem estava em uma situação bem complicada.

Foi aí que comecei a acompanhar alguns influenciadores do mundo de jogos (games) e em especial o João Caetano, que jogava GTA RP na Cidade Alta uma das cidades mais famosas do mundo do GTA, onde sempre os grandes players (influenciadores) se encontravam.

Foto com Luqueta na Big Festival de 2023

Fui em busca de algum sócio que aprovasse a minha entrada (aceitação), pois você precisa ser convidado ou aprovado, processo bem difícil, pois só os melhores estavam lá.

Quando consegui minha entrada conheci o João Caetano, esse período foi marcante, geramos vários conteúdos juntos.

Com o passar do tempo, consegui fazer amizade com grandes influenciadores do mundo dos games em especial do GTA, que para mim até então, era só um sonho.

Entre eles Bruno PlayHard, Loud Coringa, Paulinho O Loko, Luqueta, MauMauzk, Gaules, Caju, Piuzinho, entre outros.

A minha escolha pelo GTA foi a possibilidade de fazer novas amizades, já que a pandemia nos fez ficar trancados em casa e a oportunidade de fazer amigos no mundo do Streaming.

O GTA, é um jogo com a facilidade de poder jogar com uma mão só, o que veio a calhar, a minha deficiência não permite usar a mão esquerda.

A primeira vez, de fato, que tive mais acesso e contato com os influenciadores, foi no evento “Baguncinha do Coringa”, meu primeiro evento presencial, onde tive a oportunidade de ser convidado, podendo usufruir do Camarote Vip e conhecer o Bruno PlayHard, o principal sócio da Loud.

A Loud é a maior empresa de E-Sports do Brasil, e contrata os principais influenciadores desse segmento.

Meu sonho, poder estar um dia ao lado deles como o Loud Queridão.

Em um segundo momento, consegui ser “Verificado na Twitch”, que é uma plataforma de lives, sendo convidado para participar no Stand da Twitch, na feira de games, a Big Festival, onde tive a oportunidade de conhecer o John Vlogs, que me deu dicas, conselhos, e a expectativa de criarmos conteúdo juntos.

Em seguida conheci o Luqueta e o Paulinho O Loko que me deram muito apoio e incentivo para continuar neste mundo. Fui também presenteado por eles com uma Cadeira de Rodas Elétrica, foram sensacionais.

De lá para cá tenho contato com eles através dos games e acabei virando o Henrique Queridão.

Nem tudo foi fácil, muitas vezes fui mal interpretado por algumas lives que fiz, os Haters não perdoam, com vídeos tirados fora do contexto e da realidade.

Mas no geral, voltando a falar de jogos acessíveis para deficientes, faltam ainda investimentos para atender as pessoas que necessitam de Acessibilidade.

O mundo dos games traz coisas boas para a mente, abre os horizontes e é uma ferramenta de inclusão importante para pessoas com necessidades especiais.

Com o futuro apoio e patrocínio de grandes marcas, tenho como meta contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas e dar o meu exemplo de superação e alta estima, levando uma mensagem de esperança.

Henrique Araujo Melo Coscarelli HENRIQUE QUERIDÃO.

foto com Loud Coringa e Vanessa Ramos na BGS2023