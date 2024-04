naiara naiara O que preciso saber sobre cirurgia Íntima.

A ninfoplastia ou labioplastia, como também pode ser conhecida, vem ganhando grande espaço e tendo uma crescente procura nos consultórios médicos. As mulheres estão se olhando, se conhecendo e se cuidando mais, dessa forma a preocupação com a região íntima vem deixando de lado os preconceitos, os tabus e priorizando a melhora da saúde íntima e vida sexual da mulher.

A ninfoplastia é um procedimento cirúrgico em que se corrige assimetrias , crescimento exagerado dos pequenos lábios, que possam causar incômodo e dificuldades na higienização.



A região íntima não tem um padrão anatômico definido como perfeito, tem-se uma ampla variação de tamanhos e formas. Dessa forma, levar em consideração as queixas são fundamentais para selecionar as candidatas ao procedimento cirúrgico.

Pacientes que sentem incômodo na relação sexual, para andar de bicicleta;

Pacientes que têm restrições em usar biquínis, roupas de ginásticas ou determinadas vestimentas ;

Pacientes que querem melhorar a estética e a saúde íntima, por vergonha e dificuldade de higienização dessa área, são algumas das candidatas.

É fundamental que se alinhe as expectativas e realidade com a paciente antes do procedimento, deixando claro os benefícios e algumas repercussões psicólogas que possam aparecer com a intervenção cirúrgica.

A cirurgia pode ser feita em consultório médico com uso de técnicas como o laser.

O laser apresenta uma vantagem notável por ser um procedimento minimamente invasivo. Isso se deve ao fato de lesar menos os tecidos, causando uma recuperação rápida com redução do desconforto pós operatório.

Alguns cuidados pós operatório deve ser mencionados, como repouso para uma boa recuperação, compressas de gelo e pausa nas atividades físicas e relações sexuais por um tempo estipulado pelo seu médico que podem variar de 10 a 30 dias.

É importante salientar que o procedimento não interfere na sensibilidade do clítoris ou da vagina. Ele é um procedimento que vem para melhorar a saúde íntima e elevar a auto estima é bem estar da mulher!!



naiara naiara

Instagram @dranaiarafumagalli telefone para contato (15) 99178-0888