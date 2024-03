Operação contra lavagem de dinheiro apreende carros de luxo de casal de influenciadores em SP

diogo305 (foto: diogo305)

Em uma ação surpreendente realizada nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Estado de São Paulo desmantelou um esquema ilegal que tem despertado a atenção de muitos. Em endereços ligados a um casal de influencers, que ganhou fama pelas redes sociais, foram encontrados não apenas carros de luxo prontos para sorteios, mas também malas repletas de dinheiro cenográfico. O motivo? Um complexo esquema de sorteios ilegais de bens de alto valor.

A investigação aponta que o casal acusado estaria por trás de rifas não autorizadas,

envolvendo a promoção de itens de luxo, como automóveis de alto padrão, motos e quadriciclos. Tais sorteios ocorriam à margem da lei, sem a devida fiscalização dos órgãos competentes, o que implica não apenas em operações ilegais de rifas, mas também sugere atividades de lavagem de dinheiro e tentativas de ocultar a verdadeira origem dos bens.

Como o Esquema Operava e Foi Descoberto?

A polícia detalhou que a operação foi o culminar de um trabalho investigativo intensivo sobre as atividades do casal e seus sorteios nas redes sociais. Para executar os mandados judiciais, a equipe da 3ª Delegacia de Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede de Dados, que é parte do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), mobilizou-se em uma operação que envolveu batidas em três residências localizadas em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, e um endereço na capital paulista.

Qual o Resultado da Operação?

O resultado da incursão foi significativo. A equipe conseguiu apreender uma vasta coleção de veículos de luxo, incluindo modelos como um Porsche 911 e um Porsche Macan, cada um avaliado em mais de R$ 1 milhão. Além disso, carros das marcas BMW e Mercedes C63 AMG, com valores superiores a R$ 500 mil, foram confiscados. A operação também resultou na apreensão de pelo menos 15 motocicletas de alto padrão, que estavam prontas para serem sorteadas ilegalmente.

A investigação ainda está em curso e os detalhes seguem sob análise das autoridades. Fica a lição de que, no mundo digital, onde a visibilidade e influência são moedas cada vez mais valorizadas, a linha entre o uso responsável das plataformas sociais e atividades ilegais pode ser tênue. A ação desta quinta-feira serve como um lembrete sério de que as leis do mundo físico se aplicam igualmente no universo online.

Este caso levanta uma série de questões sobre a fiscalização e o controle de sorteios e rifas nas redes sociais, um território que parece ser ainda uma fronteira selvagem em termos de regulamentação. Qual será o próximo passo das autoridades para enfrentar este desafio?

E como a sociedade pode se proteger de ser atraída para esquemas ilegais disfarçados de oportunidades imperdíveis? A operação desta quinta-feira em São Paulo talvez seja apenas o início de uma discussão muito mais ampla.

Com a tecnologia como uma dupla faca, tanto apresentando oportunidades quanto abrindo portas para esquemas ilegais, a vigilância permanece como a pedra angular para manter a integridade e transparência em atividades promocionais. Assim, as autoridades continuam a trilhar um caminho difícil, mas necessário, na preservação da ordem e na proteção dos consumidores.

FAÇA UM SORTEIO LEGALIZADO SEGUINDO AS LEIS E REGRAS QUE VOCE NÃO TERA PROBLEMA COM A JUSTIÇA

Existem meios legais para se fazer umSorteio dentro das regras estabelecidas pelo governo Federal , aonde são recolhido todos impostos , precisa ter uma instituição de caridade como beneficiária , uma Capitalizadora como centralizadora da campanha .

Precisa de Autorização da Susep que constará o número da Campanha (Superintendência de Seguros Privados)

Vários influenciadores já fizeram sorteios seguindo as regras , até para proteção da sua imagem credibilidade tais como: Rodrigo Faro ,viihtube , Lucas Rangel , Gkay , Carlinhos Maia entre outros

Por isso muito cuidado antes de fazer sorteios ilegais , pois agora essa ação se estenderá para todo território nacional , a busca de quem faz sorteios ilegais .

existem Empresas Credenciadas e Autorizadas a fazer todo esse processo contando com toda uma equipe desde juridico, mkt, roteiristas, filmaker e etc.