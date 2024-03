alok fabiano moraes Alok volta a Sorocaba com show que promove experiência multissensorial

Apresentação autoral já passou pela Europa e Estados Unidos, misturando elementos cênicos e telões de alto resolução

Considerado o artista brasileiro mais ouvido no Spotify mundial, atingindo mais de 22.4 milhões de ouvintes mensais em 2023, Alok volta a Sorocaba, no próximo dia 23 de março, com o seu show ‘Alok Infinite Experience’, e promete surpreender o público com uma experiência multissensorial.

O espetáculo, que já passou por Nova Iorque e Londres, é totalmente autoral, e mistura elementos cênicos e telões gigantescos e de alta resolução, promovendo uma experiência única para o público.

Inovação é uma marca nos shows do artista, que sempre busca trazer ao público novas sensações durante as apresentações. Alok já quebrou o recorde de número de laseres utilizados em um único show no país e trouxe para uma live, em 2020, a mesma tecnologia 4D interativa do filme Star Wars.

O público que marcar presença no evento vai poder conferir de perto um setlist preparado pelo próprio artista, com sucessos como ‘Hear Me Now’, ‘Deep Down’, ‘2 Much 2 Handle’, ‘Headligth’ e ‘Let’s Get Fkd Up’, entre outras.

O show ‘Alok Infinite Experience’ faz parte das comemorações de dois anos da UNZA. A casa, considerada a maior arena coberta do país, já trouxe para a cidade shows de renome nacional e internacional, colocando Sorocaba em destaque no cenário musical.

Ao longo de mais de 730 dias, a casa já promoveu apresentações de mais de uma centena dos maiores artistas, recebendo mais de 200 mil pessoas de várias regiões do estado.

Além disso, a casa proporciona mais de 700 vagas de trabalho, diretas e indiretas, que, somadas à movimentação hoteleira e do setor de serviços, impactados pela presença do público, movimentam a economia sorocabana.

Parte destes números expressivos que a UZNA atingiu nestes dois anos se deve ao layout da casa. O espaço possui um palco 3D, com tecnologias que intensificam a experiência audiovisual. Outros destaques são o lounge para descanso, área gastronômica e a visibilidade do palco, permitindo ao público assistir os artistas em todos os cantos da casa.

O show ‘Alok Infinite Experience’ será no próximo dia 23 de março, a partir das 20h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos aqui.