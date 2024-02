A Vila Don Patto, complexo de lazer e diversão, localizado na cidade de São Roque, anuncia o encerramento da temporada de férias e confirma crescimento de movimento e faturamento entre 10% e 15% ante o mesmo período do ano passado.

De acordo com o presidente do complexo, o empresário Túlio Patto, a evolução significativa dos negócios teve reflexo, especialmente, pela demanda crescente de turistas e visitantes que buscaram as experiências de turismo rural e enoturismo, que ganharam destaque na programação do complexo.

"O registro deste aumento demonstra a contínua atratividade do estabelecimento como destino turístico, onde os visitantes podem desfrutar de momentos relaxantes em meio a deslumbrantes paisagens que marcam o local", pontua Túlio Patto.

Segundo o empresário, um dos destaques desta temporada foi o espaço "Vinhas da Vila", que se tornou um ponto de encontro popular para os apreciadores do vinho e da boa gastronomia. Sob o charmoso parreiral, os visitantes puderam conferir degustação de espumantes e vinhos produzidos localmente, acompanhados de música ao vivo, que geraram momentos memoráveis em meio às vinhas exuberantes do Vila.

Também como destaque do complexo, esteve a fidelização de seus visitantes. "O público retorna ano após ano e continua a recomendar o destino aos amigos e familiares", afirma o empresário que calcula que cerca de 80% dos visitantes são provenientes de São Paulo e da Região Metropolitana.

“A temporada de Carnaval deste ano superou as expectativas, nos trouxe uma retomada gradual do turismo após o período desafiador da pandemia”, declara Túlio. O tíquete médio dos visitantes tem variação de acordo com o consumo realizado nos restaurantes, com uma média estimada em R$ 330 para aqueles que desfrutam da culinária oferecida.

O Don Patto encerra sua temporada de férias com números promissores e uma reputação consolidada como destino de excelência para os amantes do vinho e aqueles em busca de momentos únicos em meio à natureza.

“Apesar de não ter havido um investimento específico para a temporada de férias, nós estamos em constante aprimoramento nas instalações e serviços para garantir experiências excepcionais aos visitantes”, finaliza Túllio Patto.