O SBT pretende mexer novamente com a grade de programação de domingo no próximo ano. Após a saída da apresentadora Eliana - que pegou o canal de surpresa - um planejamento emergencial foi desenvolvido para tapar o buraco do programa de Eliana, resultando em um aumento de três horas com Celso Portiolli na programação. Neste mesmo passo, a apresentadora Patrícia Abravanel também passou a entrar na programação uma hora mais cedo.

Entretanto, apesar da dobradinha de sucesso, o canal de Sílvio Santos não pretende deixar Celso Portiolli com a carga extensa de sete horas no ar. Segundo fontes da emissora, o canal vem discutindo diversas possibilidades para o ano que vem e estuda um nome para comandar uma nova atração, que entraria no antigo horário de Eliana, e com isso devolver a Celso Portiolli seu antigo horário, com quatro horas na programação dominical.

Alguns nomes como o de Sabrina Sato ainda estão acesos no canal e podem ser sondados para 2025. A preocupação do canal é não desgastar Portiolli e fazer uma variação maior na grade de domingo. O canal ainda acha que manter Celso Portiolli no ar durante sete horas pode desgastar sua imagem com o público, fazendo assim com que o telespectador busque essa variação em canais concorrentes.

Ainda de acordo com estas mesmas fontes, a intenção do SBT é mexer novamente na programação durante o primeiro semestre de 2025.