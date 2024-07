Afastada da apresentação do Fantástico desde o último dia 30/6, a apresentadora Maju Coutinho desembarcou na África para uma produção documental que a retirou dos estúdios da atração por três domingos. O material que está sendo produzido pela jornalista ainda não tem uma data certa para começar a ser exibido.

Os bastidores da viagem de Maju a locais como Quênia e Gana estão sendo postados pela própria apresentadora pelas suas redes sociais. Mas, de acordo com fontes do canal, "nem tudo são flores". Ocorre, conforme revelado com exclusividade por este mesmo colunista há dois meses - embora negado pela emissora- o Fantástico vive uma crise sem precedentes. De acordo com uma fonte do canal, uma pesquisa teria apontado uma alta rejeição do telespectador em cima do nome de Maju Coutinho. Estas mesmas fontes garantem que a Globo deslocou Maju para a produção especial na África enquanto mensura dados de audiência e realiza novas pesquisas para entender melhor essa suposta rejeição.

Pra que o leitor fique mais contextualizado, já dois meses este colunista revelou a crise interna do Fantástico. A revista semanal tem recebido uma alta audiência do Domingão com Huck, mas não consegue elevar mais os índices de audiência. A insatisfação da direção geral com a atração acendeu uma luz vermelha nos bastidores e a correria é grande para uma reformulação editorial na revista eletrônica.

Para que o leitor tenha conhecimento da crise que foi instaurada, há três semanaso programa Domingão com Huck elevou a audiência e entregou o ibope para o Fantástico na casa dos 15 pontos. O 'Show da Vida' conseguiu subir apenas um ponto e fechou a média de audiência na casa dos 16 pontos. Já neste último domingo a situação foi novamente alarmante e considerada uma "tragédia" pelos executivos do canal: o programa, que recebeu uma ótima audiência com a final da Dança dos Famosos conseguiu marcar apenas 14,4 de audiência, dois pontos a menos que na semana anterior. O resultado foi o pior desempenho do Fantástico no ano, e a 3º pior audiência dos últimos quatro anos.

Ainda de acordo com fontes da emissora o nome da apresentadora do Globo Repórter, Sandra Annemberg, chegou a ser cogitado para salvar a atração. A cúpula abriu um sinal verde para um possível deslocamento da profissional para a apresentação do Fantástico e as discussões estão à pleno vapor no canal, que também pensa em retornar com um casal à frente da apresentação.

Internamente o canal considera que, passados dois anos após a reformulação do programa com a saída de Tadeu Schmidt, o resultado não foi atingido a longo prazo, e há boa parte do setor executivo do canal desacreditada que o programa pode ser revigorado sem uma nova reformulação.

O programa prepara uma reação nas próximas edições e o ambiente ainda é nebuloso. As pautas investigativas foram bastante reduzidas com a saída de grandes nomes da atração, como Eduardo Faustini, Ernesto Paglia, Edney Silvestre, entre outros. Os assuntos também não têm repercutido nas redes sociais e o engajamento na internet não tem atingido nenhum número expressivo.

Há dois meses este mesmo colunista contou em primeira mão que havia uma intenção da Globo em reformular a apresentação da atração até agosto. Posteriormente, há cerca de 20 dias, este colunista atualizou a situação informando que, durante uma nova reunião, a emissora havia solicitado mais pesquisas sobre a atração no mercado, e que recuava na decisão decidindo que Poliana e Maju continuariam na atração pelo menos até dezembro, uma vez que seria mais válido fazer a possível reformulação tendo mais pesquisas como base.

Ainda de acordo com estas mesmas fontes, o deslocamento de Maju Coutinho para África marca um período de três semanas sem a apresentadora na atração, para melhor embasamento das pesquisas. E não é de se duvidar: deslocar um apresentador titular de um programa três semanas, retirando sua imagem do estúdio e da programação de pautas da atração, em vez de enviar qualquer outro profissional para produzir o material, nunca foi um movimento normal, principalmente no momento de crise que a atração atravessa.