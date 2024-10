Com Lula persona non grata, Israel deixa Brasil sem informações sobre Tríplice Fronteira.

Com o presidente Lula da Silva declarado persona non grata pelo premiê israelense Benjamin Netanyahu, a interface dos Governos na inteligência é zero, ao contrário da que o país do Oriente Médio mantém com a Argentina. Autoridades brasileiras diplomáticas e policiais, em especial, estão no escuro, sem informações sobre eventual entrada na Tríplice Fronteira de terroristas que possam ter fugido do cerco de Israel na Faixa de Gaza. O Paraguai já é conhecido das polícias como rota de escape para membros do Hezbollah e Hamas. Há uma preocupação intensa com possíveis atentados a alvos judeus no Cone Sul.





Um novo ‘Kircher’





Lula da Silva aposta num herdeiro político da família Kirchner como potencial opositor do presidente Javier Milei na Argentina na eleição de 2027. É o governador de Buenos Aires e ex-ministro da Economia de Cristina Kirchner, o jovem Axel Kicillof. Na sua passagem pela Cidade do México, o presidente brasileiro e o chanceler Mauro Vieira se reuniram a portas fechadas com Kicillof. Conversaram sobre a candidatura presidencial.





O 3º poste





Não é segredo para ninguém do PT da Bahia o novo plano do ex-governador e hoje senador Jaques Wagner (PT-BA), que já fez governadores dois “postes” – Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Wagner agora escolheu outro desconhecido para apostar: Lucas Reis, seu chefe de gabinete, sai candidato a deputado federal em 2026. De olho no Palácio Ondina em 2030. Os babalorixás políticos estão de olho.





Agregados de fora





Dois “agregados” do clã Bolsonaro perderam nas eleições municipais. Renato, irmão do ex-presidente da República, foi derrotado para prefeito na pequena Registro (SP). Léo Índio, o sobrinho que circulava pelo Palácio, não se elegeu vereador em Cascavel (PR).





Vai decolar?





O caso do avião presidencial é muito curioso. Quem entende de aviação sabe que a aeronave é excelente, que não houve falha mecânica no México, e a reclamação de Lula da silva é pela falta de conexão interna e externa, o que pode ser resolvido com instalação de um telefone via satélite. Fato é que alguém está querendo vender um avião para o Governo. E alguém, dentro do Palácio, quer uma suíte aérea mais confortável.





Sorria, filmado!

A ousadia do criminoso que tentou incendiar um posto da Gulf Combustíveis na Marginal Tietê Leste em São Paulo lhe rendeu fama. As câmeras capturaram seu rosto e a polícia já sabe quem ele é. Pelo visto, o camburão já lhe estará esperando numa próxima. No sábado de madrugada um motoqueiro também tentou atear fogo numa bomba de abastecimento, mas os frentistas agiram rápido com extintores.





ESPLANADEIRA





#Fernando Cavalcanti receberá o título de Cidadão Honorário de Brasília amanhã, na CLDF.

#Calçados Bibi cresceu 60% no Dia das Crianças deste ano.

#Futurecom bate recorde e registra mais de 33 mil visitantes na 24ª edição.

#Pesquisa IDC: Investimento de US$ 50 bilhões em TI no Brasil impulsiona inovação no setor jurídico.

#Banda Yahoo estreia show acústico no RJ na Vila Kennedy.

#Empresários do setor de serviços reúnem-se em Brasília para a reunião mensal da Febrac.