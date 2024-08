Estão adiantadas entre caciques de partido, ministros palacianos e o presidente Lula da Silva as conversas sobre mudanças no inquilinato de parte da Esplanada. As pastas abrangem infraestrutura, saúde e ação social. Dezenas de nomes estão às mesas – muitos deles congressistas. Uma novidade os candidatos já têm: o Barba já cravou uma decisão de que o(a) ministro(a) escolhido(a) vai poder escolher o(a) secretário(a)-executivo(a), o cargo que sempre dá ruído entre o titular e os partidos representados.





Nem lá nem cá





O ditador venezuelano Nicolás Maduro nem pensou, evidente, em solicitar as urnas eletrônicas do Brasil, utilizadas por dezenas de nações em seus pleitos, para usar num processo isento e transparente no seu país. A Coluna questionou a Corte e descobriu algo curioso: tampouco o Tribunal Superior Eleitoral, que tradicionalmente faz a proposta, as ofereceu para a eleição na Venezuela.





Jogo eleitoral





Não vão bem as relações do senador Sergio Moro (União-PR) e o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD). Antes das convenções partidárias no Estado, Ratinho procurou pessoalmente candidatos do União Brasil, partido de Moro – em especial os candidatos a vice em chapas municipais – e os conquistou para as coligações. Isso abalou a confiança do senador.





Calma, colegas





O senador Ângelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento da União do ano que vem, não quer confusão e pés na porta do seu gabinete por estes meses eleitorais. Já avisou aos colegas que vai entregar o relatório O.G.U. de 2025 só depois das eleições.





Que saque!





Se há uma entidade que leva muito dinheiro de verba oficial do País, é a Confederação Brasileira de Vôlei. Mas, pelo visto nos Jogos de Paris – da quadra à areia – a modalidade deixou a desejar. São mais de R$ 200 milhões do BB na CBV no quadriênio. Agora, o BB confirma que vai renovar por R$ 62 milhões/ano o patrocínio – saltando para R$ 240 milhões o “investimento olímpico”.





Renan x Lira





Um dos caciques do Nordeste, em briga pelo controle do Poder em Alagoas contra o deputado Arthur Lira (PP), o senador Renan Calheiros (MDB) tem motivos para sorrir. Pesquisas mostram que, dos 102 municípios do Estado, aliados dos Calheiros vencem na maioria, inclusive em Arapiraca, a 2ª maior cidade de Alagoas.







ESPLANADEIRA





