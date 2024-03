A incendiária crise no comando do União Brasil, após a derrota do deputado federal Luciano Bivar, pode provocar deserções no partido em todo o País. A avaliação de políticos municipais é de que o terremoto terá impactos nas eleições de outubro. Atualmente, a legenda conta com 59 parlamentares na Câmara, 592 prefeitos e mais de cinco mil vereadores. Cada região tem sua especificidade política, mas os principais partidos para os quais representantes do União podem migrar são o PSD, MDB, PP e PSDB. A janela partidária - período em que vereadoras e vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato – começou no dia 7 de março e se encerra em 5 de abril.



Ficha corrida

Charge por @izanio_charges @izanio_charges



Apesar de ter se livrado do primeiro pedido de extradição – negado pelo Governo dos Estados Unidos -, o “jornalista” Allan dos Santos tem outras pendências com a Justiça brasileira que vão além dos supostos crimes de calúnia e difamação. O STF e o MJ esperam o momento certo para emitir outro pedido de extradição pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.



Caixa-preta



Sob o comando de Arthur Lira (PP-AL), a Câmara dos Deputados dificulta o acesso às informações. Para saber quais deputados assinaram pedido de impeachment contra o presidente Lula da Silva, por exemplo, a orientação é que o pedido seja encaminhado via Lei de Acesso à Informação (LAI). Em gestões anteriores, essas informações eram fornecidas em, no máximo, 48 horas.



Engalfinhados



O PSB e o PDT vinham afinados para fechar uma federação entre as legendas. O projeto começou a implodir quando o senador Cid Gomes (CE) deixou o PDT e migrou para o PSB levando uma bancada de mais de 40 prefeitos. Os dois partidos também se engalfinham em outros Estados, como Pernambuco e São Paulo.



Rede patriota



Ficou salgada a conta que terá que ser paga pela rede de fast food Habib’s por ter feito campanha para incentivar a participação da população nos protestos de rua ocorridos em 2016. Foi condenada pelo TST ao pagamento de R$ 300 mil de indenização por assédio político a empregados. A campanha, à época, fora batizada de "Fome de mudança".

Ambiente de negócios



Vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) defende projetos com foco no “ambiente de negócios, sustentabilidade, comércio exterior e transformação digital”. As principais propostas relacionadas a esses temas estão reunidas na Agenda Legislativa da Câmara Americana de Comércio que será apresentada na próxima semana. Marcos Pereira presidirá o encontro.



ESPLANADEIRA



# Fundação Grupo Boticário lança 4ª edição do Edital Conexão Oceano, com 5 bolsas de reportagem.

# Stone vai levar 500 estudantes e recém formados para o evento Web Summit Rio, em abril.

# QuintoAndar: com crescimento de 13%, aluguel em Brasília registra maior aumento em três anos.

# Márcia Lages, psicanalista brasiliense, lança livro “Meu neto vai ganhar uma irmã e eu não sou a vovó”.

# IDC e DocuSign: pesquisa aponta que 35% dos CIOs adotarão GenAI em processos, em 2024.

# Bom Beef inova com novo modelo de açougue em container.