Então é Natal

Para mim o Natal é a época mais bonita do ano. E uma das ações mais emocionantes são as cantatas de Natal. Para quem gosta, seguem algumas sugestões. A programação começa nesta quinta-feira, 12, com o tradicional Concerto de Natal do Coral do Minas Tênis Clube, que traz no programa peças tradicionais como “Jesus, alegria dos homens”, “Natal verde amarelo”, “Boas Festas” e um pot-pourri de clássicos natalinos. No sábado, dia 14, às 19h, tem cantata “A Noite de Natal” na Praça da Liberdade, que contará a história do nascimento de Jesus, com narração, música e encenação. No próximo dia 16, tem cantata no Museu Inimá de Paula com o grupo Tenores in Concert. A apresentação será dentro do museu, mas é preciso retirada de ingressos gratuitos meia hora antes do espetáculo, marcado para as 19h. Capacidade para 180 pessoas.

***



Nos dias 17 e 18, terá concerto da Filarmônica, com o Messias de Handel, que terá como regente convidado Rossini Parucci. Já nos dias 19, 20, 21 e 22, terá o esperado musical de Natal da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, na unidade do Luxemburgo. A cada ano, a equipe se supera. Com roteiro criado por Camila Doro Rios e direção de Gabriela Heringer e Jennifer Rios, o musical intitulado “A Semente da Esperança” traz músicas tradicionais e composições próprias, envolvendo a Central Artes, com teatro e balé, e a Central Music. São mais de 150 pessoas em cena. De quinta a sábado, às 20h, e, no domingo, às 18h.

Fartura

De hoje até sexta-feira, dia 13, a Plataforma Fartura faz uma nova edição de seu festival em BH. Dessa vez, o foco será em palestras e debates com especialistas da gastronomia, abordando temas desde a identidade gastronômica de territórios, a transformação social e empreendedorismo até aulas práticas de sobremesas natalinas e fermentação natural. As cozinhas ao vivo se revezam ao longo do dia para matar a vontade do público de experimentar os pratos mais diversificados e os shows encerram a noite, sempre animados, com bandas de samba e forró. A entrada é gratuita e os eventos acontecem o dia todo, no Mercado da Lagoinha. A programação completa está no site farturabrasil.com.br

Lançamento

Em sua estreia na literatura contemporânea, Sarah Zampier narra a trajetória de uma mulher que mergulha no seu interior e descobre que as escolhas de uma vida reverberam em outras na obra de ficção filosófica “Ela conversa com as estrelas”. O livro será lançado nesta quarta-feira, 11, das 18h às 21h, no Mirante do Terraço Acaiaca (Avenida Afonso Pena, 867, 25º andar, Centro), pela editora Viseu.

Novo projeto

O Hospital Evangélico de Belo Horizonte implanta projeto de suporte às famílias de pacientes internados. Trata-se de um espaço acolhedor de escuta para as famílias que acompanham parentes e amigos durante o tratamento médico na unidade. O projeto “A Família que Adoece” promove encontros semanais com aqueles que, de forma silenciosa, são peças fundamentais para esse momento decisivo para a vida de pessoas queridas. Trabalho importante.

Bom gosto

Elisa Atheniense chega de Nova York esta semana direto para seu showroom onde faz, de quarta a sábado, uma ação especial com Valéria Mansur, Laila Braz, Paula Bahia, Mônica Lobato e Tatiana Queiroz. Pelo time selecionado a dedo, é certeza de beleza, qualidade e bom gosto. Sempre das 10h às 18h, com manobristas no local.

por aí...

Hoje é o último dia da última edição da Quermesse da Mary 2024, no Bairro Serra, com funcionamento das 10h às 17h. Com objetos de madeira criativos e peças com design apurado, a Asas da Terra lança sua coleção natalina durante a Quermesse. Criada por Cláudia Chiari, sua linha de produtos tem inspiração modernista com pegada bio e sustentável. Vale a pena conferir. Isso sem falar dos outros tantos artesãos expositores, selecionados a dedo, pela curadoria primorosa de Mary Arantes. Imperdível.

Depois de uma incursão na Flórida, onde até se apresentou em programa de TV, a mineira Amanda Lusant acaba de levar sua Pose Academy e aulas de posturas para a Califórnia. Logo na primeira aula, teve mais de 30 alunas, a maioria de Hollywood. Choveram convites para fixar suas bases por lá.

Unidos pelo bem da nossa moda, os estilistas Celso Afonso, Debora Germani, Carlos Penna, Liana Atelier e Miêtta montaram ambiente em clima festivo de fim de ano, no Belvedere. Além das peças natalinas, mostraram novidades da coleção alto-verão e temporada de férias. Foi na semana passada, com intenso entra-e-sai de clientes.

O dinâmico Hernani Castro realizou mais uma edição do seu “Papo Mineiro”, em canal digital, desta vez com Lili Ito, falando sobre artesanato. Informações bacanas sobre o assunto. Ela faz pesquisa, há anos, em várias regiões de Minas.

E, por falar em artesanato, a loja Bem Mineiro, com os produtos que mantém instalados no CCBB, será fechada depois do Natal. Mas, felizmente, continuará com seus objetos criativos no espaço da MMGerdau, no outro lado da Praça da Liberdade.

Nem a chuva insistente tirou a animação da turma que foi aos jardins do Palácio da Liberdade para comemorar a classificação de Patrimônio Imaterial da Humanidade, concedida pela Unesco ao queijo artesanal mineiro. Entre degustação e conversas “molhadas”, todo mundo exultante com essa importante vitória.

Dedicando-se à Fundação Libanesa com o afinco de sempre, o advogado Frederico Aburachid está todo feliz: conseguiu aprovação para incluir a construção do Memorial da Imigração Libanesa em Minas, pela Lei Rouanet. Pretende reunir ali toda a documentação histórica dos “patrizios” em terras mineiras.