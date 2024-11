Noite de Prêmios, o famoso e aguardado bingo beneficente mais uma fez foi impecável. O Salão de Festas do Minas II ficou lotado, mesmo competindo com o show de Bruno Mars. O palco foi pequeno para tantos presentes que foram sorteados

Noite de Prêmios, o famoso e aguardado bingo beneficente mais uma fez foi impecável. O Salão de Festas do Minas II ficou lotado, mesmo competindo com o show de Bruno Mars. O palco foi pequeno para tantos presentes que foram sorteados.

Será no sábado, 23, às 21h, a festa de 99 anos do Automóvel Clube de Minas Gerais. Será um esquenta para os 100 anos qe serão comemorados ano que vem. Pista

animada, bufê variado.

Muito bacana o vídeo-mensagem da marca de sapatos Luiza Barcelos, promovendo sua coleção “Instinto”, na figura da maranhense Nelinha do Babaçu. Nascida na pobreza, criou o creme de leite feito desse coco – único no mundo – e o canudinho de bebidas com a fibra da palmeira. Tudo sustentável. Um símbolo da garra e do empreendedorismo feminino.

Será na terça-feira a entrega do prêmio “Serviço Comunitário Extraordinário”, que a ONG mineira Solidariedade – Todos Juntos Sempre receberá em Washington (EUA) do NHCOA (Conselho Nacional Hispânico), entidade que acompanha ações sociais na América Latina. O reconhecimento veio em razão do seu trabalho voluntário na região metropolitana de BH. A entidade será representada pela sua presidente, a advogada Rosa Werneck.

Na sequência de entrevistas que o prefeito reeleito Fuad Noman concedeu, ele destacou um ponto crucial para os atuais administradores: preparar a cidade para eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas. Vale dizer enchentes avassaladoras, ventanias quase tufões, deslizamentos fatais e muito mais. Uma comissão especial (com especialistas) já está sendo montada por ele.

Completando o bimestre fashion que a cidade viveu e viverá nesse período de outubro e novembro, a 8ª Moda Contemporânea Mineira acontece nos próximos dias 20 a 22, na Biblioteca Pública Estadual. Terá desfile com marcas inovadoras e um Salão Expositivo com o mais interessante da moda autoral mineira, design, artesanato e produtos gastronômicos.

A mineira Flávia Rotondo comemorou, com brilho, os 20 anos de existência do Salão Contemporâneo, realizado em São Paulo. Só com marcas de peso. A informação é de que venderam mais de 200 milhões de reais na mais recente edição, montada no prédio da Bienal, o que a colocaria no topo do comércio fashion B2B da América Latina.

Um feito e tanto.

A artista plástica Clara Valente foi muito assertiva ao escolher as flores e frutos do cerrado como tema da intervenção iconográfica que fará na maior empena da cidade. O painel fica atrás da Imprensa Oficial, um local apropriado para denunciar os traumas de um bioma em risco.

Turista que flanava entre o Belvedere e o Vale do Sereno ficou impressionado com a “nova BH” e a intensa aglomeração de alta renda na região, embora a área pertença a Nova Lima. Ao fin, definiu a paisagem imobiliária ali como a “junção do bucolismo mineiro com uma certa brisa de Miami”. As agulhas residenciais

fincadas na mata confirmam.