No dia 14 de outubro, a diretoria da ADCE-MG visitou dr. José Salvador Silva, fundador da Rede Mater Dei de Saúde, e comunicou que ele foi indicado, por unânimidade, como “Empresário ADCE de Responsabilidade Social 2024”. A solenidade de entrega do prêmio será na Sede da FIEMG, no dia 9 de dezembro, durante o jantar de confraternização, na instituição. No encontro, entre os empresários, estavam Maria Flávia Máximo, presidente da ADCE-MG, Sérgio Cavalieri e Babi Vasconcelos. Ao lado do dr. Salvador, estavam sua mulher, dra Norma Salvador, e seu filho, dr. Henrique Salvador, presidente do Conselho do Mater Dei. Homenagem mais que justa e merecida!

Chá da tarde

A Jornada Solidária Diários Associados recebe suas embaixadoras na quinta-feira, 31, na sede da empresa, para um chá da tarde. O encontro, marcado para as 16h, é para a marcação das mesas da 21ª Noite de Prêmios. O chá da tarde será oferecido pelo bufê Café do Pedro, empresa do grupo da Padaria Pedro Padeiro. Será distribuída senha por ordem de chegada.

Noite de Prêmios

A preparação da 21ª Noite de Prêmios está a todo vapor. Os ingressos estão sendo vendidos pelas embaixadoras da Jornada Solidária, que também estão ajudando na captação dos presentes para os sorteios. Como nas edições anteriores, um pool de bufês de Belo Horizonte abraçam a Jornada e contribuem doando salgados e doces para a festa. Já confirmaram participação Rullus, Club do Chef, Cristina Misk, Bouquet Garni, Mariana Laender, Fofíssimo Bolos, Pera Limonera, Eu Caramelo, Casa Nicolau Café, Café Beloto e Célia Soutto Mayor, que também fará a coordenação de todo o serviço. A massa servida será feita pela Inhac, escola de culinária de Leo Paixão, com seus alunos.

Aniversário

Cláudia Travesso fez aniversário e comemorou a data entre amigas com um happy hour no Altíssimo, na semana passada. O encontro foi dos mais agradáveis. Um dos assuntos comentados foi a saudade que todas têm das decorações natalinas lindas e elegantes que ela assinava na Praça da Liberdade. Nos últimos anos, mais parecem decorações carnavalescas que de Natal. Parabéns à chef Carol Machado pelo delicioso cardápio. Na tarde anterior, ela assinou o menu do lançamento das joias de Carla Amorim – que estão lindas – e serviu um ceviche de coco primoroso.

Feira na Igreja

A dinâmica equipe que ajuda o Padre Fernando Lopes em suas ações sociais está promovendo uma feira especial nos dias 12 e 13 de novembro, das 14h às 20h. Será no salão social do Santuário Nossa Senhora de Fátima, com participação de vários expositores com produtos diversificados de alta qualidade. Será uma ótima oportunidade para comprar presentes de Natal com preços especiais e ajudar a igreja. Marque na agenda.

Lançamentode livros

Patrícia Soutto Mayor Assumpção e Clésio Barbosa lançam quarta-feira, 30, o livro “Vinícolas de Minas Gerais e Portugal”, das 19hs às 22hs, no Palácio da Liberdade.

***



Na quinta-feira, 31, a colunista do Estado de Minas Regina Teixeira da Costa e mais 10 colegas, todas piscanalistas de primeira linha, lançam o livro “Da Desilusão”, das 19hs às 21hs, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas, no Minas Tênis Clube, unidade 1.

Posse

A jornalista Heloisa Aline toma posse no Comuc – Conselho Municipal de Política Cultural para o biênio 2024/2026 na próxima quarta-feira, 30, durante reunião ordinária, que será realizada no Museu Histórico Abílio Barreto. Esta é a segunda vez que ela assume o cargo representando a moda e a sociedade civil envolvida com o setor. Muito merecido por sua competência.

Por aí...

Nos dias 8 e 9 de novembro, a renomada chef Roberta Sudbrack estará em Belo Horizonte para uma experiência inédita: um jantar e um almoço, ambos na icônica Casa Modernista d'O Ateliê de Cerâmica. O jantar harmonizado em quatro tempos será no dia 8, às 20h, e o almoço harmonizado em três tempos, dia 9, às 13h30. Vagas limitadas, reservas abertas.

Um dos maiores sucessos na expô “Nó – O Enlace da Renda e da Chita”, na Casa Fiat de Cultura, é o vestido origami criado pelo estilista Renato Loureiro. Todo mundo está impressionado com o trabalho que ele fez para uma das suas icônicas participações na São Paulo Fashion Week. A mostra vai

até 1º de dezembro.

O “Conecta Com Minas”, que foi realizado na sede FIEMG, teve fala pertinente do presidente da entidade, Flávio Róscoe, assinalando que os avanços tecnológicos são muito importantes para a sociedade e devem ser absorvidos e aplicados para maior alcance do conhecimento e da informação. Foi aplaudido pela plateia, formada, principalmente, por representantes de jornais do interior.

O burburinho fashion da semana em BH lotou os showrooms tanto das marcas que trabalham no sistema de pronta-entrega (o Trend Now), quanto o de pedidos (o Minas Showroom). Parece que o formato deu certo.

E, por falar no assunto, surge na nossa moda o movimento “Fico em Minas”, um esforço para que as marcas daqui não saiam para vender suas coleções em São Paulo – e, sim, que tragam os compradores a BH, agitando o comércio, turismo, gastronomia e afins. Entre as mais entusiasmadas com o assunto, estão as irmãs Marcela e Carolina Malloy, da Arte Sacra. Boa ideia.

Habituados a viver sob regras civilizadas, os alemães acabam de criar imposto de 120 euros/ano para quem quiser ter seu pet. Se for cachorro grande e bravo, chega a mil euros. Tem até plaquinha de controle na coleira para quando sair às ruas. Cães-guias estão isentos.

Um levantamento dos “resilientes fashion” em BH apontaria poucos nomes – principalmente no varejo. Um deles é o da Iris Clemência, que continua firme no mercado. Sempre dinâmica, mais uma vez prestigiou o vai-e-vem do Minas Trend.

O restaurante Seu Bias, instalado no casarão centenário no alto da Avenida Bias Fortes, está com nova programação musical para celebrar o fim de ano. São shows ao vivo com uma mistura de pop, MPB, jazz e bossa, sempre às sextas-feiras, até o fim de dezembro. Os artistas são Rayane Boldrini, Saulo Soul, Violeta Lara, Jess e Yoyo.