Naomi Campbell e Anna Wintour entraram em uma espécie de briga durante homenagem em desfile de moda em Nova York, com as duas lendas se insultando no palco, diante de uma plateia lotada. Foi a supermodelo contra a editora da Vogue no Fashion Row Fashion Show e no Style Awards de terça-feira à noite, no Harlem. Anna tinha sido convidada para entregar um prêmio à Naomi, que, como sempre, se atrasou. Anna subiu no palco e disse à multidão: "Sou uma pessoa muito pontual e tenho a honra de me apresentar hoje à noite para alguém que costuma se atrasar". Claro, Anna estava se referindo a Naomi... e Wintour ficou tão farta da falta de pontualidade que acabou indo embora. Sua saída levou Samira Nasr, editora-chefe da Harper's Bazaar, a entregar o prêmio Fashion Icon Award a Naomi, quando ela chegou. Naomi admitiu que está sempre atrasada, mas disse que as coisas sempre acontecem do jeito que deveriam acontecer. Criticou Anna e disse: “Não escolhi a outra senhora para me entregar o prêmio. Pefiro muito mais essa” — referindo-se a Nasr. Constrangimento geral e audível. Parece que Anna e Naomi não estarão nas listas de Natal uma da outra.

Aniversário



Kátia Gonzales fez aniversário e comemorou a data entre uma viagem e outra, já que ela e o marido Sandro são muito requisitados e ficam em ponte aérea entre Orlando/São Paulo/Belo Horizonte/Furnas. Kátia fez um lanche em alto estilo, no seu apartamento na Avenida Bandeirantes, só para mulheres. Quem fez todo o bufê salgado foi o Rullus, mas para a mesa de doces Kátia fez questão de buscar seus confeitos preferidos em cada fabricante e deu um show. A mesa estava de cair o queixo pela beleza e de levantar suspiros de todas pelos sabores. Mariana Laender, Mole Antonelliana, Rullus e Boca do Forno tinham seus carros-chefes, além do quindim caramelado da Pati Piva, de São Paulo. Na hora dos parabéns, chegaram o marido Sandro com os filhos Rafael, Lucas, Daniel e André, e as noras Gabriela, Milagros e Ana. Sandro e Vitória não foram porque estão morando na Holanda. Antes

dos parabéns, Kátia fez uma homenagem à irmã Adriana Vasconcelos, que acaba de se

recuperar de um câncer.

Perda na moda



O setor da moda está triste com a morte de Delfina Miranda, pessoa muito querida e profissional relevante no contexto histórico do segmento. Formada em belas artes, ela foi a principal responsável pela criação do curso de Estilismo e Modelagem do Vestuário da UFMG, o primeiro do Brasil, que, mais tarde, ganhou status de graduação, tornando-se o curso de design de moda da mesma universidade. Com mestrado em estamparia têxtil, trabalhou para várias fábricas de tecidos e criou prints manuais e exclusivos, no seu ateliê, no Bairro São Francisco, para a maioria das marcas que atuavam no mercado, nas décadas de 1980 e 1990. Foi, ainda, professora universitária. Aposentada, optou por viver em Arraial d’Ajuda, perto do mar e da natureza.

Calendário Solidário



Requintado o lançamento do Calendário Solidário de Ludmila Araújo, na noite de quarta-feira, no Automóvel Clube de Minas Gerais. Receptivo na entrada, coquetel na boate Príncipe de Gales, onde estavam expostas as fotos, e jantar no Salão Dourado. Todo o serviço foi assinado pelo Rullus Buffet e coquetel da Romero Drinks. Espumantes e vinhos da Luiz Porto Vinhos Finos. Ludmila faz o calendário desde 2018, sempre beneficiando alguma instituição. Este ano recebem ajuda a AMR e a Creche Tia Dolores. A competente e elegante Jackie Verneiul ajudou em todo o evento, que foi muito prestigiado. Os calendários estão à venda por R$ 150. O valor destinado à AMR custeará duas cirurgias neurológicas, que voltam a ser feitas pela Associação Mineira de Reabilitação, segundo informações do vice-presidente Elói Lacerda Oliveira.

Arte desaparecida



Um dos roubos de arte mais famosos do mundo ocorreu em 17 de outubro de 1969 em Palermo, Sicília. Dois ladrões entraram no Oratório de São Lourenço por uma janela, usando lâminas de barbear, e cortaram com precisão cirúrgica uma pintura de Caravaggio acima do altar. Quase 55 anos depois, “Natividade com os Santos Francisco e Lourenço” continua desaparecida. Está classificado na lista do FBI entre os 10 maiores crimes de arte do mundo.

Por aí...

O centenário da cantora lírica Maria Lúcia Godoy foi comemorado em grande estilo, com presença da aniversariante e muitos amigos na Assembleia Legislativa. Em sua longa carreira, recebeu homenagens de Tom Jobim (diz que a música Sabiá foi inspirada no seu canto), Carlos Drummond de Andrade e Bidu Sayão (que a elegeu sua sucessora), entre outros. Durante 11 anos, ela manteve uma coluna aqui no Estado de Minas.

Uma emocionante e merecida homenagem foi prestada por religiosos e amigos do Mosteiro de Macaúbas, em Santa Luzia, à madre Maria Imaculada de Jesus Hóstia, que há 44 anos administra o convento, sempre lutando para preservá-lo. Sua irmã, a madre emérita Maria Auxiliadora, já falecida, com quem dividiu a função, também foi homenageada. Elas chegaram ali na década de 1950. Ambas pertencem à Ordem Concepcionista de N.S. Conceição, fundada no século 15, na Espanha.

Com marcas de Divinópolis e outros polos mineiros de moda, o projeto-piloto do Integra Moda foi ao ar nos salões do Sebrae Minas, gerando cerca de R$ 2 milhões em negócios. Para o presidente do Sinvesd, Mauro Júnior, o objetivo foi alcançado plenamente. Os compradores vieram do interior e de 16 estados. Uma das presenças era da pernambucana Chris Fiusa, que atua no megapolo do Agreste,integrado por Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

No lugar de brigas por vagas no estacionamento ou latidos do totó mal adestrado, a briga nos condomínios residenciais verticais agora é outra. Os quiproquós são provocados pela recarga de baterias feitas por condôminos donos de carros elétricos, mas que usam a tomada de energia comum do condomínio, na garagem. Obviamente, a reclamação é geral.

Em tempos de queimadas e fumacê denso, o viajante que chega a Confins tem o refresco da exposição com fauna e flora do Parque Estadual do Rio Doce, no aeroporto. Comemora os 80 anos dessa unidade ambiental, uma das 35 existentes em Minas. Fica por lá até o início da primavera.

O circuito fashion repercutiu em alta escala a entrevista com o presidente eleito da AMEM, Rafael Paes (da marca Isa Paes), publicada aqui na semana passada. Além das boas iniciativas anunciadas por ele, a turma também destacou a elegância do rapaz.

O circuito de showrooms do Prado se revigora, inclusive com marcas do interior. A mais recente a chegar foi a divinopolitana Feriado Nacional, presença constante nas feiras daqui como Minas

Trend e BH.a.Porter.