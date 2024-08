Há três anos, o Caderno Feminino & Masculino criou o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores para premiar os melhores ambientes da principal mostra de decoração do estado: a CasaCor Minas, que está em sua 29ª edição. Todos os participantes concorrem automaticamente e as categorias são criadas a cada ano, de acordo com o perfil da edição. Como sempre, os jurados são mantidos em sigilo e só são revelados após a entrega de seu votos, o que foi feito na semana passada. Compõem o júri as jornalistas Isabela Teixeira da Costa, Celina Aquino e Heloisa Aline, os arquitetos João Uchoa e João Diniz e a designer de interiores Lena Pinheiro. A equipe de direção da CasaCor Minas tem direito a um voto. Os resultados serão divulgados na próxima sexta-feira, dia 30, durante um almoço no Bar de Vidro, operado pelo Cabernet Butiquim, na mostra de decoração, quando serão entregues os troféus e os certificados.

B. Bouclé na CasaCor

A loja Estilosa, comandada por Rodrigo Simões Pinto, está à frente do desfile da B.Bouclé, que será realizado no dia 1° de setembro, às 16h30, na CasaCor, no Espaço 356, Bairro Olhos D’Água. A marca de Bárbara Maciel, que é carro-chefe na loja e se tornou conhecida por seu estilo autoral, colocará na passarela peças exclusivas, feitas exclusivamente para a apresentação. O desfile contará com styling de Mariana Sucupira, beleza assinada por JR Estilo e shoes da Marrie Josefine. Após a CasaCor, a Estilosa manterá a loja no Espaço 356.

Festival de chorinho

O gênero musical choro foi declarado, este ano, pelo IPHAN, Patrimônio Cultural do Brasil. E o Festival BH Choro comemora esse reconhecimento com shows gratuitos. Esta edição será realizada na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, com a seguinte programação. No dia 31, sábado, às 16h, tem a Velha Guarda do Choro do Clube do Choro BH e, às 17h30, a Orquestra de Choro da UFMG. No domingo, dia 1º, às 10h, Grupo de Choro do Clube do Choro de BH; às 11h30, Grupo Regional da Serra; e às 13h, o Choro e Samba de Quintal, de Betim.

Mineralogia

Os amantes da mineralogia terão agora uma oportunidade para conferir os extraordinários exemplares colecionados pelo empresário Victor Dequech, com a reabertura ao público do Museu de Mineralogia Victor Dequech. O projeto de ampliação foi assinado pela arquiteta e urbanista Mariana Pires Gonçalves, sob a supervisão do geólogo Paulo Roberto Amorim dos Santos Lima, autor do Guia de Mineralogia do museu e seu curador oficial. As visitas individuais ou para grupos de até 20 pessoas são gratuitas. Basta acessar o site https://fvd.org.br

11 anos de CCBB-BH

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB-BH) comemora, terça-feira, 11 anos de história na capital mineira. Ao longo desse tempo, já recebeu mais de 8,5 milhões de visitantes, tendo sido o museu mais visitado da América Latina em 2023, segundo a conceituada revista britânica de artes visuais “The Art Newspaper”. Para celebrar a data, tem programação especial, como a exposição “Arte Subdesenvolvida”, em cartaz de 28/8 a 18/11, os espetáculos “Um Jardim para Tchekhov”, com temporada de 23/8 a 16/09, e “Vienen por Mí”, com temporada de 30/8 a 23/9, além de atividades especiais do Programa Educativo. O CCBB-BH também recebe no dia 28 a primeira apresentação do 23º Prêmio BDMG Instrumental, com o violinista mineiro Guilherme Pimenta e seu convidado, o violinista francês Nicolas Krassik.

Experiência

A Like Wine, que é pioneira no envase de espumantes em lata em Minas Gerais, promoveu uma experiência especial na noite de quinta-feira, levando os simpatizantes da marca para um coquetel em torno dos rótulos Brut Rosé, Brut Branco, Moscatel Branco, Moscatel Rosé, com direito a assistir, em primeira mão, o filme “A Viúva Clicquot – uma mulher extraordinária que revolucionou a indústria do champagne”, no Cineart Ponteio. O enredo é inspirado na vida de Barbe-Nicole Clicquot, uma das primeiras mulheres a liderar um império comercial internacional sob a marca Veuve Clicquot, uma inspiração para as empresárias Cassiana Schiavon e Maria Fernanda Gambogi, responsáveis pelo

negócio em Minas Gerais

Por aí...

Justa a homenagem à pioneira das bonecas de barro do Jequitinhonha, dona Izabel, que receberá a Medalha JK, grau Ouro, em caráter póstumo. Ela completaria agora 100 anos. O anúncio foi feito pelo vice-governador Mateus Simões, durante exposição com sua obra, no Centro do Artesanato

Brasileiro, no Rio.

Seguindo onda mundial, o BH Shopping tem expandido sua área de entretenimento. Mas parece que foi longe demais, instalando a brinquedolândia barulhenta da HotZone até nos corredores, e, praticamente, invadiu os restaurantes Vila Árabe, Eddie Burger e Ah!Bon. Os comensais estão

indignados – e com razão.

O irreverente Marcelo Durães foi curto e certeiro ao ser indagado no programa “Pequenas Empresas”, sobre o que é indispensável para ter uma boa marca de alfaiataria: money. De fato, a boa alfaiataria exige altos custos. Ele atua há 50 no ramo.

Momentos ternura na corrida de carros que agitou a Pampulha: o “patrono” da pista, Toninho da Matta, emocionado por terem batizado o circuito com seu nome e o piloto Felipe Massa dizendo que “BH é a Mônaco da StockCar”. As águas da lagoa fizeram marolas.

Os fãs de Gilberto Gil estão em polvorosa: seu show por aqui será em 15 de junho de 2025, na Arena MRV, marcando o fim de suas grandes turnês. Ingressos já à venda.

O look perfeito de Michelle Obama na convenção democrata, nessa semana, foi assinado por um estilista da Carolina do Sul, chamado Sergio Hudson. O rapaz já veste, entre outras, a tenista Serena Williams e a modelo Kendall Jenner. Arrasou.

uriosidade pet: o Brasil ganhou o campeonato mundial de surfe canino (isso existe), realizado na Califórnia. O cachorro se chama Cacau, tem equilíbrio incrível na prancha e treina em Cabo Frio. Resumo: assim como nos atletas humanos, o treino é essencial para vencer.