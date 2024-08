Lançado em abril do ano passado pelo Governo de Minas, com o objetivo de fomentar a moda mineira com foco na economia da criatividade e no desenvolvimento econômico e social, o Passarela Liberdade terá importantes ações. Este mês será divulgado o edital Passarela Liberdade, do Fundo Estadual de Cultura, via Fundação Clóvis Salgado, no valor de aproximadamente R$ 1 milhão, para três categorias do segmento da moda em Minas. A UEMG vai promover o 1º Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa e haverá expansão do projeto Trajeto Moda, que ajuda mulheres em vulnerabilidade social.

Férias do Brasil

Quem fugiu do forte verão europeu e veio passar férias por aqui foi o oncologista Renato Nogueira, com a mulher Nelva e linda filha Sofia. Passaram por Brasília – onde mora a família de Nelva – e ficaram mais tempo em BH. Retornaram na última sexta-feira. Eles moram há anos em Cascais e Renato continua clinicando por lá, mas apenas gratuitamente, atendendo população carente.

Aniversário duplo

Luiz Otávio Brandão, que sempre homenageou as mulheres mineiras, formou e descobriu tantos talentos na área da moda e das artes em geral, ganha homenagem pelos 50 anos da sua produtora de eventos, a Fragile, que foi inaugurada em 1974, e também comemora os seus 70 anos. A festa será no próximo sábado,10 de agosto, das 16h às 22h, no scoth bar e pub do restaurante Santo Lourdes, com música ao vivo de Washington Toledo e Angela Franco. Uma turma de amigos e seguidores já confirmou presença.

União gera novo nome

Em Assembléia Geral Extraordinária, Arezzo&Co e Grupo SOMA formalizaram a conclusão de todas as condições precedentes necessárias para o fechamento da sua combinação de negócios. Desde a última quinta-feira, 1º de agosto, passaram a operar como AZZAS 2154 SA e a negociar suas ações sob o ticker AZZA3 na Bolsa de Valores do Brasil. O famoso toque da campainha, símbolo tradicional do mercado, foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da B3. Alexandre Birman assumiu a posição de CEO do AZZAS 2154. A nova companhia é a primeira multinacional brasileira do seu segmento, responsável por uma receita bruta superior a R$ 12 bilhões e EBTIDA 1T24 LTM R$1,6bi. São 34 marcas no portfólio e cerca de 22 mil colaboradores diretos, mais de duas mil lojas, das quais 1,5 mil são franquias, e 22 mil multimarcas. A nova estrutura operará a partir de quatro unidades de negócio. São elas: Calçados e Acessórios – que contará com Arezzo, Schutz, Vans, entre outras; Vestuário Feminino Lifestyle – Farm, Animale, Maria Filó, NV e outras; Vestuário Masculino Lifestyle – Reserva, Oficina, Foxton e outras; Vestuário Democrático – Hering e Dzarm.

Novo conceito de saúde

Está chegando a Belo Horizonte o BH D’Or, que se une ao hospital Biocor e seu excelente corpo clínico, elevando os padrões e oferecendo o que há de melhor no atendimento médico-hospitalar, em mais de 40 especialidades.Segundo Guilherme Villa, diretor-regional MG da Rede D’Or, com o BH D'Or, o Biocor somará a excelência de seus profissionais a investimentos em tecnologia de ponta, serviços de hotelaria diferenciados e atenção individualizada ao paciente. A Oncologia D'Or e a Medicina Nuclear já estão prontas e estão em construção um moderno Centro de Imagens e uma Unidade de Nefrologia.

Por ai...

A presidente da Coopermoda, Ivete Dantas, convida para a abertura do salão de negócios BH-à-Porter, que acontece a partir de amanhã, com o verão 2025 na pronta-entrega. Cerca de 58 marcas participam, cada uma vendendo em seu showroom. Terão, também, palestras e vitrine negocial de algumas grifes no Novotel Savassi.

A Casacor ganhou ares fashion na última sexta-feira, com o desfile da FASS, mostrando prévia exclusiva de sua coleção Spring Allure. Em tarde invernal com looks primaveris, a proprietária Flávia Soares mostrou as trends de marcas bacanas da sua loja no Vila da Serra.

Será hoje a confraternização da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em BH, após o culto ecumênico matinal. Tudo acontece no espaço da Serra, com direito a comidas mineiras, doces e tortas alemãs, marcando os 200 anos da chegada dos germânicos ao nosso país.

No turbilhão de eventos em Paris, às vésperas dos Jogos Olímpicos, o galerista Ricardo Fernandes (mineiro radicado na França) divulgou foto de quadro assinado por Antônio Sérgio Moreira na

nossa embaixada ali. Lugar de

destaque. Um sucesso.

A Abit e a Apex mostrando marcas mineiras que exportaram pelos seus programas em 2023. Das 25 empresas de vestuário pesquisadas, 14 são exportadoras diretas, com quase 30% exportando até US$ 5 milhões e 7,1% entre 10 e 20 milhões de dólares. Restante, abaixo de US$ 1 milhão. O programa Texbrasil ainda vai investir R$ 40 milhões para levar nossa moda ao mundo em feiras, roadshows, showrooms e muito mais.

João Victor Menezes de Paiva comemorou seu aniversário, discretamente, em família, mas recebeu homenagens nas redes sociais da mãe, a consultora Sibelle Menezes, com belas palavras e fotos. Ele agora usa seu talento na área financeira, atuando com crédito para empresas.

E por falar em Jogos Olímpicos, a abertura foi marketing global do grupo Louis Vuitton (LVMH), patrocinador da festa. Destaque para o vestido Dior (que pertence ao grupo) da cantora Céline Dion – gerou tantos posts que teve mêmes chamando-a Céline Dior. E a polêmica com Lady Gaga, usando figurino (também Dior) “inspirado” em versão original criada por Yves Saint-Laurent. Fuxico fashion forte.