A 29ª edição da maior e mais tradicional mostra de decoração da cidade começa no dia 26 de julho e ficará aberta para visitação até 15 de setembro, em Belo Horizonte. Neste ano, o Espaço 365 sedia a mostra e alguns ambientes serão decorados com lambe-lambes da Colado, estúdio que se inspirou na street art para criar decorações despojadas. Serão lançadas cinco estampas especialmente para a ocasião, com participação dos artistas plásticos Thiago Alvim, Bruna Pereira, Preto Matheus, Fox Malinoski e Pixote Mushi. Os quatro elevadores serão revestidos com uma das coleções. Além disso, a bilheteria e o banheiro da entrada, ambientes assinados pela arquiteta Isabela Vecchi – que também projetou o Espaço 356 –, terão o trabalho com arte de Preto Matheus.

Festa no interior

Aconteceu no início de julho a 4ª edição do Festival de Cultura e Arte de Carmo da Mata, produzido pelo ICAF, com o tema Revivendo os clássicos. Um dos destaques da festa, que lotou a cidade e regiões vizinhas, foi o desfile de carros antigos, que teve como grande participante e incentivador o empresário e colecionador Rúbio Fernal, proprietário do Museu de Carros Antigos. Vários colecionadores participaram. O desfile foi a caráter, com homens e mulheres com trajes da época dos veículos, chapéus, cartolas e tudo que é de direito. O festival durou três dias e foi um grande sucesso. Quem foi prestigiar o evento saiu de lá querendo saber a data do ano que vem, garantindo que retornará.

Exposição

Nesta terça-feira, 16, na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas, será inaugurada a exposição PlayGround, de Felipe Barbosa, de arte em materiais esportivos, com curadoria de Julio Martins. O vernissage será das 19h às 21h, mas, às 18h, terá um bate-papo com a dupla. A mostra fica aberta até 1º de setembro, de terça a sábado, das 10h às 20h e aos domingos e feriados,

das 11h às 19h.

Homenagem no Rio

O estilista Eduardo Amarante recebeu,em junho, a Medalha do Mérito Pedro Ernesto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelas quase duas décadas de destaque no mercado da moda nacional e internacional. Poucos dias antes, Amarante participou de um leilão em parceria com o Instituto Neymar Jr. e com a Faber Castell para o qual ele criou um vestido. O valor arrecadado foi destinado ao futuro de mais de três mil crianças em situação de vulnerabilidade social,que são apoiadas pelo Instituto em

Praia Grande, no litoral paulista.

Cirque du Soleil no gelo

O espetáculo do Cirque du Soleil “Crystal”, primeira experiência acrobática do grupo no gelo, infelizmente não virá a BH, e os amantes da companhia que quiserem ver o show terão que ir a São Paulo, no Parque Villa Lobos, onde eles se apresentam até 6 de outubro.

Concerto hoje

A Jovem Orquestra de Ouro Branco se apresenta hoje, às 11h, com o quarteto Toca de Tatu, com tema Brasil 21, no Teatro Feluma. O programa será especial, com obras de compositores contemporâneos como Elodie Bouny, Léa Freire, Rafael Martini, Luísa Mitre e Lucas Telles.

Por aí...

A Medalha do Mérito Cultural do Arquivo Público Mineiro foi entregue no último dia 12, comemorando mais um aniversário da instituição. Nesse ano, ela foi concedida ao Instituto Amilcar Martins, homenageando Amilcar Martins Filho e Roberto Borges Martins pelo trabalho pela nossa cultura. A comenda é concedida pela Associação Cultural do Arquivo Público Mineiro, dirigida por Ricardo Giannetti.

Como sempre faz nas temporadas de verão no Hemisfério Norte, Edinho Vaz de Mello Curi veio da Califórnia para curtir as férias aqui e também comemorar o aniversário do pai, Edmond Curi, no dia 16. Para recebê-lo, sua mãe, a estimada Beth Vaz de Mello Curi, fez reunião familiar com a irmã Erika Curi e sua avó – a sempre elegante May Flower Vaz de Mello.

Com a ebulição francesa de 2024, agitada pelas reviravoltas eleitorais e os Jeux Olympiques, a data nacional (14 julho) vai ter comemorações infindáveis mundo afora. Por aqui, até o Cozinha de Santo Antônio terá semana gastrô especial, com mousses, terrines e mais.

Um dos raros produtos únicos de origem mineral usados na arquitetura, a pedra São Tomé teve sua Indicação Geográfica agora reconhecida. Obviamente, trata-se da região da mística cidade do sul mineiro. Muito bonita e com alto referencial cultural, suas imitações não podem mais ser mais comercializadas. Alcançou a mesma lavra de exclusividade do mármore Travertino ou de

Carrara – por exemplo.

Quem ainda não foi conhecer a expô Modernos Eternos, no Instituto de Educação, terá até hoje para dar uma passada por lá. Nesses dias de realização, o evento organizado pela Josette Davis (em sua nona edição)

foi um sucesso.

Os incêndios nas zonas florestais ao redor de BH estão levando animais de pequeno e médio portes a atravessar as rodovias rurais desorientados, sendo atropelados. As maiores vítimas são jaguatiricas, gambás, cobras, lobinhos e mais. Uma matança pouco noticiada.

Os índices dos crimes mais corriqueiros da cidade (como furtos em residências, lojas e pessoas) tiveram média reduzida no semestre anterior. O mais interessante é que até no período de carnaval (fevereiro) os registros diminuíram. Mostra que nosso carnaval é, de fato, um dos

mais seguros do país.