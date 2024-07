Bruna Coelho e Pedro Henrique Porcaro se casaram semana passada no Morro do Chapéu. A cerimônia foi ao ar livre, tendo as montanhas como cenário de fundo e um lindo por do sol, e a recepção foi na sede social do condomínio. Bruna é filha de Cláudia e Sávio Coelho e Pedro, de Myrna e Benito Porcaro. O casal foi colega de infância, namorou na adolescência, se separou, e se reencontrou, anos depois, nas ruas e São Paulo, retomando contato, namoro e casamento. Os votos que leram foram emocionantes. Destaque para o show da cantora Gabriela Pepino que arrasou com sua potente e linda voz. O buffet Pichita Lanna assinou todo o serviço e foi primoroso.. Belíssima mesa de antepasto, e uma mesa de comidas árabes, além do jantar em serviço bistrô, sobremesas e mesa de doces. A mesa de café na saída era outro show. Cantídio Lanna – um craque – supervisionava tudo de perto, com sua simpatia de sempre. Myrna estava linda e muito elegante em um modelo azul-claro assinado por Águeda Chaves.

Em Ouro Preto

Brasília, Sinfonia da Alvorada, composta em 1959, pelos consagrados Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, composta a pedido de Juscelino Kubitschek, e pouco conhecida pelo público, terá única apresentação na Casa da Ópera de Ouro Preto, dia 13 de julho, abrindo o 3º Festival Arte & Movimento da Escola Saramenha de Artes e Ofícios. A proposta é que o projeto siga para outras cidades nos próximos meses, em especial, a capital Brasília. O Festival é uma produção do empresário Paulo Rogério. Entrada franca, entrega de ingressos por ordem de chegada.

Oratórios em Paracatu

A 2ª Fliparacatu - Festival Literário Internacional de Paracatu recebe exposição de oratórios “Objetos de Fé Afro-Brasileiros”, com curadoria de Angela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez. A mostra abre dia 18, na Casa de Cultura de Paracatu, com bate-papo com a curadora, às 18h30. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla. A visitação nos outros dias a entrada é liberada, e a exposição fica aberta até dia 2 de setembro.

Literatura

Ivan Montenegro e a filha Isabela lançaram ontem o livro A Estrada dos Girassóis: Aventuras de pai e filha numa motocicleta, pela Editora Miguilim, no qual eles revelam suas aventuras de moto por estradas da América do Sul e Europa. Muito mais que um relato de viagem, a obra pode ser considerada um passeio pela história. Traz casos inusitados, personagens marcantes, revela aprendizados, assim como emoções, alegrias e frustrações. Os perrengues, parte da aventura, não ficam de fora. A filha Isabela, além de ter herdado do pai o espírito aventureiro, ela é apaixonada pela fotografia e documentou, com sensibilidade e olhar apurado, as imagens que encontrou pelos caminhos e que conquistaram seu coração.



Novo setor

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) inaugurou a Central de Atendimento de Informações Processuais, para advogados e partes envolvidas em processos judiciais. A iniciativa, liderada pela presidente do TRF6, desembargadora federal Mônica Sifuentes, e pelo vice-presidente e corregedor, desembargador federal Vallisney Oliveira, visa oferecer informações céleres e de qualidade sobre o andamento dos processos judiciais no âmbito do Tribunal. O novo setor fica na Av. Álvares Cabral, 1807, bairro Santo Agostinho.

Por aí...

A solenidade de posse de Carlos Herculano Lopes na Academia Mineira de Letras foi das mais concorridas já registrada na casa. Lotação total, inclusive da

área externa.

Débora Carvalho feliz da vida com a formatura do seu filho, Arthur de Andrade Carvalho Moreira, em Medicina. Vai se especializar em cirurgia plástica. O rapaz segue os passos do pai, Weber Chaves, que é medico conceituado na cidade.

A turma do quentão impulsionou as vendas de cachaça em Minas, cerca de 8% de 2022 para cá. São mais de 500 cachaçarias no Estado. Somos responsáveis por 41% da produção nacional e 36% das exportações. O detalhe é que a qualidade melhorou bem, sem perder a essência artesanal.

Baixada a poeira do quiproquó em torno dos seus apoiadores, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais entra em fase de boa agenda artística. Nessa semana, realizou apresentação com o Grupo Corpo, repetindo o grande sucesso do ano passado.

Fashionistas com viagem marcada para São Paulo, não podem perder expô sobre influência dos japoneses na moda mundial. Montada na Japan House, foca o trabalho de vários estilistas japoneses. Destaque para o principal deles, Kenzo Takada, que abriu as portas de Paris para os patrícios e foi financiado pelo governo do seu país

com esse objetivo.

Uma surpresa positiva foi a passagem por aqui do ator Rodrigo Simas com a peça ‘Prazer, Hamlet’. Lotou o grande Sesc Palladium e revelou uma fase de pleno amadurecimento artístico. O monólogo denso e os figurinos criativos completaram a cena.

Assim como São Paulo já possui seu aeroporto para executivos, com luxo total, na região metropolitana, por aqui algo parecido será construído em Sete Lagoas. Pista ampla, salas Vips, hangares e muito mais. Melhor do que o que a vizinha cidade possuía até década de 80, e foi transformado em bairro.

A histeria gerada pelos votos na ultra-direita da França, lembra algo já ocorrido, porém, em sentido oposto. Quando ficou claro que o esquerdista François Miterrand venceria as eleições em 1981, os muito ricos instalados em Paris venderam tudo e foram para os EUA. Depois, viram que a coisa era bem mais amena e voltaram.

O caso da turbulência violenta que fez o avião da Air Europa descer em Natal para atender os feridos, provocou onda de medo em quem vive com o pé no jato. Com isso, muitas histórias de sustos em viagens aéreas estão vindo à tona. Os voos para o Nordeste registram as maiores turbulências no nosso país.