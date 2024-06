No último dia 19, a Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil realizou um encontro especial na Embaixada do Brasil na França para promover a cultura, a gastronomia e o turismo de Minas. Estavam presentes o embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões e sua esposa Christiana Renault; a diretora de comunicação da Cemig, Cristiana Kumaira; o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira; o presidente da Emater, Otávio Maia; o presidente da CDL-BH e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Marcelo de Sousa e Silva; além da embaixadora Paula Alves de Souza, delegada permanente junto à Unesco na França, e o diretor da Plataforma Fartura, Rodrigo Ferraz. Entre os convidados internacionais, estava o presidente da escola francesa de culinária Le Cordon Bleu, André Cointreau. O chef Henrique Gilberto apresentou o queijo mineiro em combinação com diferentes ingredientes e harmonizado com vinhos mineiros.Foi um sucesso.

Novos tempos

Os irmão Matos, filhos da saudosa Catharina Matos, fundadora do bufê que recebe seu nome, mudaram o calendário da última semana e transformaram a terça-feira passada em sábado, com uma festa maravilhosa e animadíssima que fizeram para convidados da imprensa e área de eventos. O motivo? Apresentar os novos rumos do bufê que tem 70 anos e, pelo visto, está mais jovem do que nunca. Sérgio, Silmara, Virgínia e Cristiana mostraram o projeto da nova sede e novo salão de festas que estão construindo na Avenida Mário Werneck, que será desativado nos próximos dias. Enquanto o novo espaço não fica pronto, eles funcionarão em um local no Vale do Sereno. O vídeo com a história de vida de Catharina Matos emocionou a todos. A noite foi impecável, desde o coquetel servido no primeiro andar, com show de Mariana Pepino, até o sofisticado jantar servido no segundo andar, com uma apresentação de tudo o que será feito. Destaque para a deslumbrante mesa de doces, marca registrada da empresa, que foi o que deu início ao grupo. Show ao vivo, que animou a pista de dança e a festa avançou a madrugada. A decoração foi outro show.

Acervo de ouro

A fotógrafa Ilana Lansky doou para o Museu da Moda Mineira todo o seu acervo de fotos de moda. Uma preciosidade que conta boa parte da história do setor, com alta qualidade. Tomara que façam uma exposição em breve.

Inverno

A Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas faz mais uma edição em BH, de 5 a 14 de julho, no Minascentro. Agora que esfriou um pouco, é uma boa pedida, porque o preço das peças é bem mais acessível.

Destaque e premiação

A família de Alex Veiga só tem o que comemorar. Seu Grupo Patrimar é a única construtora mineira presente na categoria grandes empresas do Ranking 2024 de Melhores Empresas Para Trabalhar em Minas Gerais. Além disso, a companhia foi certificada pelo GPTW pelo segundo ano consecutivo. A premiação foi no último dia 20, de forma presencial, em Belo Horizonte.

OrquestraJovem na Europa

A Orquestra Jovem das Gerais embarcou sexta-feira para a Europa, onde fará uma turnê de um mês, com o “The Provençal Festival: Of Youth Orchestras”. O grupo é formado por 28 crianças e adolescentes, de 11 a 17 anos, de comunidades, assistidas pelo projeto social, com sede em Contagem e conta com o patrocínio do Instituto Marina e Flávio Guimarães (IMFG). As apresentações começaram na França, ontem, e, a partir de 9 de julho, desembarcam na Itália para mais apresentações. No repertório, Tom Jobim, Heitor Villa-Lobos, Luiz Gonzaga, Sivuca, Falamansa, Pixinguinha, Benedito Lacerda, Paulinho da Viola e Juarez Moreira.

Café para talentos

Será na Casa Dorada o café da manhã de apresentação à imprensa dos oito novos talentos que participarão do desfile Moda no Jardim Sensorial, em 28 de julho, nos jardins do Palácio da Liberdade. Érik Cláudio Belício, Gabriela Vilhena, João Frederico Almeida, João Marcos Lisboa da Rocha, Júlya Maria Oliveira, Maria Lúcia Cepellos, Miguel Assumpção e Otávio Augusto desfilarão ao lado de 32 veteranos. Ticha Ribeiro e sua Ma Perle estão apoiando o projeto, organizando o café da manhã. O desfile é ação da A.Criem - Associação dos Criadores e Estilistas de MG, em parceria com o governo do estado via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC) / edital Cemig.

Solista mineiro

Três talentosos brasileiros, a renomada Sylvia Thereza e dois pianistas, Mateus Fonseca e Felipe Novelino, participaram, na última quinta-feira, do concerto beneficente Melodias da Compaixão, realizado na Bélgica, em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi da Associação Uaná para as Artes e do Colectivo Euterpe junto ao maestro Michel Tilkin e à Cluster Philharmonic da Bélgica. Mateus Fonseca é mineiro, filho da médica Ana Paula Fonseca, e neto da decoradora Maria Ignez Coutinho.

Por ai...

Pelo visto, o Diamond Mall vai se consolidando como o shopping mais exclusivo da cidade. Principalmente depois de anunciar quatro marcas de luxo na sua nova expansão: Dolce & Gabbana, CH Carolina Herrera, Emporio Armani e Chanel. Uma novidade na capital, que até

agora só vendia grifes desse calibre

em espaços restritos.

Dinâmico como sempre, Léo Pimenta dá um giro na fazenda em Capelinha antes de seguir para Petrópolis – onde as obras da casa no Condomínio Locanda Della Mimosa (em parceria com o Emyr Soares) estão no final. A inauguração será em setembro, em tempo de flores e festa na serra.

O empresário Pedro Lobo vai abrir o Café Niê, em julho, no terraço do prédio do P7 (na Praça Sete), com direito a vista para toda a cidade. Ele já comanda ou tem participações em endereços bacanas como o Nino, o Ninetto (BH Shopping) e o Montê.

A turma da pronta-entrega na moda (para lojistas) já começou a se movimentar com os lançamentos do verão 2025, principalmente na região do Prado. Um deles foi da marca Cléo Carvalho, em novo formato de showroom. A marca, inclusive, contratou o produtor e mkt manager André Freire para atuar ali. E chegou trazendo o slogan “nova marca, mesma essência”.

O circuito dos restaurantes e hotéis em fase de luto pela morte de Paulo César Pedrosa. Figura estimada, ele presidiu por quase três décadas o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Sempre atuante, dedicado e atencioso com todos.

Amigo da coluna que passou por Goiânia voltou impressionado com o comércio popular de roupas na cidade. Nos fins de semana, ônibus com sacoleiras de todo o Oeste e Nordeste do país agitam a chamada Região da 44, centro das lojas e confecções. Na outra ponta, registrou o luxo no shopping Flamboyant, incluindo marcas internacionais.

Um grupo de micro e pequenos empresários foi levado pelo Sebrae-MG ao Rio para tour-experiência em moda autoral, práticas de gestão e boa produtividade. Tudo pelo projeto Moda Autoral e apoio da PBH. Passaram pela Casa Farm e pelo Instituto Zuzu Angel – entre outros.

O desfile da marca espanhola Loewe teve momento-ternura inesperado. A gélida e mal-humorada Anna Wintour (que inspirou o filme “O Diabo Veste Prada”) não se fez de rogada e puxou o cineasta Pedro Almodóvar (que estava ali perto) para se sentar junto a ela e fazer uma foto.

Até ele ficou surpreso.