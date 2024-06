Foi lançado, na última terça-feira, o Senac Moda, programa que traz de volta os importantes cursos da área de moda, da entidade, que formaram e especializaram tantos profissionais de destaque no setor. Como anfitriões estavam o diretor Regional do Senac, Joaquim Antônio Gonçalves; Cristina Serpa, diretora de Educação Profissional, e Fernanda Thibau. O presidente da Fecomércio, Nadin Donato, estava presente, orgulhoso de tudo que estão implantando e conseguindo entregar para a população, gratuitamente. Segundo informou, serão 700 vagas gratuitas para os cursos e moda. Ele também disse que estão resgatando os cursos de gastronomia, e para este setor serão 20 mil vagas. Como convidada, a CEO da Arezzo & Co, Luciana Wodzick, fez palestra apresentando a nova estrutura da empresa após a fusão com o grupo Soma e a criação do novo nome Asas. No próximo mês, uma comitiva vai à Itália, mais precisamente a Milão e Roma, onde farão jantares nas embaixadas para mostrar a comida mineira e o trabalho dos profissionais do Senac, sob a batuta do chef Edson Puiati.

Happy hour

Fátima Diniz Couto fez aniversário e comemorou a data com um encontro de amigos e família na tarde da última segunda-feira. Foi quase o clube da Luluzinha, não fosse a presença do querido decorador Ildeu Koscky, de quem a aniversariante não abre mão, já que é amigo de longa data. Nada de chá, ao contrário, muitos drinques, champanhe, vinhos e um bufê impecável assinado pelo Pichita Lanna, que ia desde salgados e canapés até uma bela mesa de lanche com quiches, tortas salgadas, bolos, panquecas, waffles e mil delícias mais. Depois que escureceu, foi servido o prato quente, a escolher: um risoto ou uma massa. E, para fechar, vários doces em taças. O bate-papo agradável se estendeu até tarde da noite.



Em Paris

O vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões segue para Paris esta semana, com algumas autoridades, para um jantar na Embaixada do Brasil. Vai defender o queijo mineiro para que se torne Patrimônio Imaterial Universal, afinal, o produto é destaque por onde é servido e tem recebido cada vez mais prêmios internacionais.

Festa ao ar livre

Foi linda a abertura da 9ª edição da Modernos Eternos, no domingo passado. A noite foi para convidados, que visitaram os ambientes e depois se reuniram no jardim frontal, onde foi montado o bar que é operado pelo chef Leo Paixão. Em uma proposta bem diferente, Leo convidou alguns amigos e cada um deles preparou um prato diferente, que foi servido em material descartável. Canjiquinha, galinhada, massa, caldo, enfim, tudo para aquecer o corpo e a alma, e regado a boa bebida e a música ao vivo de primeira, sob o comando do DJ e produtor Carlo Dee. Agradou geral.

Festa junina

Como faz anualmente, Denise Magalhães abriu sua Verde que Te quero Verde na sexta-feira passada para sua tradicional festa junina, em benefício do projeto Juventude do Recanto. Muita música, comidas típicas assinadas pelos bufês Pichita Lanna, Rullus e Vó Jovina, doces de Mariana Laender, brincadeiras e quadrilha. O espaço foi pequeno para a quantidade de pessoas que compareceu.

Revitalização em Tiradentes

De 23 de junho a 5 de julho, o fotógrafo e ambientalista Mário Barila promove a revitalização de obras

paisagísticas de Roberto Burle Marx e atividade educativa e socioambiental na cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais, com o apoio da prefeitura local e do Iphan. Tudo feito pelo seu Projeto Água Viva. E nos dias 24 e 25, às 10h, terá ação de plantio de árvores nos largos das Mercês e do Sol.

Festival Fartura

O Festival Fartura Gastronomia Nova Lima chega à segunda edição e traz chefs nacionais para a Lagoa dos Ingleses, nos dias 29 e 30 de junho, com o tema "Beira d’Água". Um deles é Dario Costa, chef que comanda cinco restaurantes renomados no Brasil: o “Paru” e o “Madê”, em Santos (SP); o “Bendita Cozinha Afetiva”, em Fernando de Noronha (PE); e o “Churrascada do Mar” e o “Deus Ex Machina Brasil”, em São Paulo (SP).

Por aí...

O presidente Jacyntho Lins Brandão, da Academia Mineira de Letras, convidando para a posse de Carlos Herculano Lopes, dia 28 de junho, às 20h.

Uma comitiva com representantes do Memorial da Arquidiocese de BH e da Associação Cultural de Santa Luzia e paroquianos se reuniu com o desembargador Renan Chaves Carreira Machado para tratar da devolução de uma histórica imagem de Santana, do século 18. A obra foi retirada da sua capela, em Santa Luzia, quando essa foi demolida, na década de 1950. Ele é relator da matéria e informou que o

assunto poderá entrar em julgamento em julho, coincidentemente, mês dedicado àquela santa.

A história do prédio do Instituto de Educação, seu simbolismo para a educação em Minas e os mestres que ali atuaram serão tema das visitas guiadas durante a expô Modernos Eternos. Elas serão realizadas pelo pesquisador Adalberto Mateus (IEPHA), nos dias 25 de junho e 2 de julho, às 20h. Inscrições abertas no site do evento.

A artista Mariângela Chiari promove exposição dos seus trabalhos (fotos e aquarelas) no próximo fim de semana, dias 28, 29 e 30, com renda revertida para a Fundação Terra. São obras criados a partir de 1998, com preços especiais. A mostra será no saguão do prédio da Rua Espírito Santo, 2183, ao lado do Minas Tênis.

Há anos com atividades na área de turismo e afins, Hernani Castro está com mil novidades na agenda. Além das consultorias que realiza para desenvolvimento regional integrado e sustentável (está em 18 regiões mineiras), também é diretor de startup que dispõe ferramentas para as áreas de

turismo e cultura.

O fotógrafo Henrique Gualtieri, em plena atividade, acabou de clicar a coleção da marca Isa Paes. O cenário foi uma praiado Sul da Bahia, com a coleção primavera-verão 2024/2025.

Sabe aquela pessoa que é boa para todo mundo, mas é ruim para si mesmo? Pois agora esse, digamos, desvio de personalidade tem um nome: bonismo. Mais uma “doença” descoberta pelos pesquisadores.

O pão de queijo vai se reinventando: agora, na Savassi, tem um novo espaço, chamado Soul de Queijo, com torresmo ou gorgonzola incorporados na massa, e não apenas no recheio. Diz que o sabor é ótimo. A ideia é da chef Larisssa Albuquerque, sempre valorizando a cozinha mineira.