Baleia



Tereza Guimarães Paes recebeu, no Hospital da Baleia, na manhã da última terça-feira, representantes de várias empresas parceiras para a entrega da 15ª edição do Selo Empresa Amiga do Baleia. É um reconhecimento a quem apoia a instituição na missão de prestar atendimento médico-hospitalar humanizado e de qualidade.



Ao todo 40 empresas foram homenageadas. O Hospital da Baleia completa 80 anos de fundação e atende pacientes vindos de mais de 750 cidades de todo o estado. A boa notícia é que a partir de 1º de junho ele passa a ser 100% SUS e aumentará o atendimento de 106 para 202 leitos. O Selo foi entregue por Tereza, e pelos superintendentes Fábio Patrus e Danielle Ferreira. Vale ressaltar que a ajuda das empresas e o troco que a sociedade dá em suas compras, nas empresas arrecadadores, representam 25% da verba anual do hospital. Existem várias maneiras de se tornar Amigo do Baleia, basta fazer contato pelo telefone 3489-1680 ou pelo e-mail diego.vieira@hospitaldabaleia.org.br.



Jantar italiano



Lilian Furman convida para a próxima edição do seu jantar italiano, dia 16, quinta-feira, às 20h30, na Cantina Provincia de Salerno. O menu é assinado pelo chef Bruno Peluso, e terá couvert, entrada: a tradicional melanzana parmegiana e creme de alho poró. As opções de prato principal são capeleti ripiene com recheio de frango e ervas ou bisteca suina com risoto, e de sobremesa mousse floresta negra ou tiramisu. Mais informações e reservas pelo telefone (31) 99956-0708.

Clube da Luluzinha



A dinâmica Adriana Vasconcelos Oliveira reuniu grande grupo de amigas no restaurante Bem-Vindo, na última terça-feira, apenas para matar saudades, bater papo e brindar a vida. Como ela mesma diz, “a vida não tem replay”. Noite agradável. Entre as presenças Babi Vasconcelos, Karla Isidoro, Denise Guerra, Cleinha Gontijo, Virginia Bartolomeo, Andrea Dayrell, Silvana Moysés, Maria Clara Duca, Bernadete Bontempo, Regina Rolhfs, Patrícia Duque, Lucinha Guedes, Heloisa Aline, Sandra Botrel, Tânia Salles, Maria Elvira Sales, Carla Machado, Vania Mirrah, Valéria Junqueira, Carla Calvo, Maria Antônia Calmon e Jerusa Castro.

Aniversário



Reconhecida por ocupar a cena teatral mineira com a história de mulheres reais, a Zula Cia.de Teatro completa 13 anos de trajetória nos palcos e celebra a data com a “Mostra Zula 13 Anos”, que estreiou ontem. A programação vai até 25 de maio. As atrizes Talita Braga, Andréia Quaresma, Gláucia Vandeveld, Kelly Crifer e Mariana Maioline compartilham com o público todos os espetáculos que integram seu repertório: “As Rosas no Jardim de Zula”, “Mamá”, “Banho de Sol” e “CASA”. A programação traz ainda a realização de congresso, oficina e workshop. Mais informações pelo Instagram da companhia @zula_teatro.



VELHO NOVO



Os novos costumes dos jovens descolados estão mexendo com os serviços de entretenimento. A saber: nos bares da cidade já se tornaram comuns os pedidos de drinks da moda, porém sem o acréscimo de alcoólicos. Antes, apenas as cervejas sem álcool já eram pedidas. O aumento do consumo, digamos, saudável foi de quase 5%, somente no último ano. Outra mania velha que se renovou: colecionar os discos de vinil. Antes discreta, agora a procura se tornou tão alta que a indústria está lançando albuns novinhos. Um deles, triplo, está sendo vendido a mais de 400 reais – e tem procura. Sem contar as vitrolas para tocá-los, que são procuradas como preciosidades.

Concertos da Filarmônica



Nos dias 9 e 10 de maio, às 20h30, na Sala Minas Gerais, a Filarmônica de Minas Gerais celebrará os 125 nos de nascimento de Poulenc com o duo de pianistas, o brasileiro Ronaldo Rolim e a chinesa Xiaohui Yang, que interpretarão uma de suas obras mais célebres Concerto para dois pianos em ré menor. A Orquestra também lembra os 100 anos de morte de Busoni com a Abertura de Comédia e encerra a noite com uma das obras sinfônicas mais importantes do Romantismo: a cativante Sheherazade de Rimsky-Korsakov. A regência é do maestro Fabio Mechetti, Diretor Artístico e Regente Titular da Filarmônica de Minas Gerais. Os ingressos estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala, a partir de R$39,60 (inteira).

Dia 12, às 11h, a Filarmônica de Minas Gerais faz o primeiro “Filarmônica na Praça” do ano e celebra o Dia das Mães, em concerto gratuito e ao ar livre, na Praça da Liberdade. Sob a batuta do maestro José Soares, Regente Associado da Filarmônica, a Orquestra leva ao público grandes clássicos do universo sinfônico, como O Quebra-nozes, de Tchaikovsky, o Batuque da ópera Malazarte, de Lorenzo Fernandez, além de compositores como Mozart, Strauss Jr, Brahms, entre outros.

POR AI...

• Com o sucesso em sua apresentação aqui em 2023, a peça ‘O Homem Mais Inteligente da História’, volta ao cartaz em BH. Desta vez, no Centro Cultural da Unimed (no Minas Tenis), nos dias 18 e 19 próximos. É uma interpretação da vida e ensinamentos de Jesus, a partir do livro de Augusto Cury – também autor da peça. O protagonista é o ator mineiro Daniel Satti. Vendas dos ingressos pelo Sympla.

• Os 25 anos da Ascopab – Associação Comercial do Barro Preto – foram comemorados em sessão solene da Câmara Municipal, a pedido do vereador Bráulio Lara. Na ocasião, falaram vários ex-presidentes da instituição além do deputado Antônio Carlos Arantes (que tem apoiado bastante o setor). Agradecendo, discursou o atual presidente, André Soalheiro.

• Ainda o Minas Trend: no vaivém ali o vice-presidente do CDL, Fausto Isaac, anunciou avanços na consolidação do Arranjo Produtivo Local (APL) da moda na região metropolitana. Vai reunir 34 municípios. Atualmente existem 50 APLs em Minas (vários setores), mas esse será o maior deles. Na ocasião, ele representou o presidente do CDL, Marcelo Souza e Silva.

• O outro lado da folia carioca da cantora Madonna: as vendas de passagens para viagens de trabalho ao Rio cairam 61%, na semana passada. Levantamento feito por agência que monitora assuntos corporativos. No show da Taylor Swift, aconteceu algo parecido.

• Ficou uma beleza a expô dos trabalhos de Paulo Laender, no hall do Tribunal de Justiça, no centro da cidade. O artista é um dos mais talentosos de Minas e em sua brilhante trajetória realizou desde pinturas, esculturas bacanas até joias. São 66 obras. Vale a pena conferir.

• A preocupação com a saúde chegou até mesmo aos ditados populares, e virou piada. A saber: não se fala mais ‘mamão com açúcar’ para se referir a coisa fácil de se fazer, mas sim ‘mamão com aveia’. Não ajuda na glicemia mal-humorada, mas diverte.

• No turbilhão de vídeos fashion na web, vale buscar o consagrado Giorgio Armani atento ao detalhe do caimento das cortinas ao chegar em uma de suas lojas: consertou uma por uma. Perspicácia aos 90 anos, que completa em julho. E também o norte-americano Ralph Lauren, reforçando seu estilo country-chique (que está bombando agora) em plena passarela, mesmo adoentado e trôpego.

• A turma da moda não dorme nessa noite: expectativa grande em torno do Baile do Met, em Nova York, que acontece amanhã. Com transmissão direta em canal por assinatura. É um baile à fantasia que beira o ridículo, mas que a tchurma fashion a-do-ra.