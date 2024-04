Alexandre Birman falou sobre visão estratégica para o futuro, cultura integrada e foco na experiência cliente na 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT, no último final de semana. O CEO e CCO da Arezzo&Co – que agora se uniu ao Grupo Soma e, juntas, formam a maior plataforma fashion da América Latina – conversou com Nitin Nohria, ex-reitor de Harvard. Birman falou sobre a importância de uma cultura ainda mais colaborativa para a jornada de sucesso da nova companhia. Para ele a união dos dois grupos abre espaços para novas oportunidade de integração e crescimento sustentável, que devem impulsionar o setor de moda no Brasil. “Nós sabemos quais são os desafios e as oportunidades existentes dos dois lados. O objetivo é encontrar pontos de equilíbrio entre o pragmatismo da Arezzo&Co e a autonomia praticada pelo Grupo Soma, para termos ainda mais possibilidades de sinergia. Neste momento, estamos estruturando uma nova governança corporativa e garantindo a transparência com os nossos colaboradores nesse processo”. Disse também da importância de uma comunicação clara com os consumidores para fortalecer o relacionamento.

Avós letrados

Uma pesquisa recente mostrou que os colegiais da década de 1950 possuíam um vocabulário 50% maior do que os estudantes atuais. Embora isso não seja lá nenhuma surpresa, o fato é que as gírias, o modo extremamente informal de se comunicar e a menor leitura de livros levou à tamanha disparidade. Mas a grande queda ocorreu com a chegada dos emojis e afins nas telinhas dos celulares e computadores, além dos joguinhos eletrônicos e sua solidão cibernética. Resumo: vovós letrados, netinhos limitados.

Lançamento

A jornalista Patrícia Espírito Santo, que escreve na página 2 deste caderno, lança, na quarta-feira, seu livro “Há um lugar na casa do meu pai”, às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual. Durante a noite de autógrafos, terá bate papo com a autora, no Sempre um Papo. No livro, lançado pela editora Autêntica, ela fala sobre suas viagens à África.

Casamentos

Maurício Dayrell Gonçaves e Maria Luiza Atheniense Vaz de Mello se casam no próximo sábado, 20, às 15h30,em cerimônia e festa realizadas no Espaço Far East, no Jardim Canadá. Mauricio é filho de Andrea Dayrell de Lima e de Maurício Pércope Gonçalves e Malu, de Denise e de Eduardo Vaz de Mello.

***



Quem se casou ontem foi Luiza Wronski de Souza e Estéfano Felipe. A cerimônia e a festa foram no Villa Santorini, em Confins. Luiza é filha de Dilza e Marcos Souza e Estéfano de Leila Felipe e Djalma, já falecido.

costurando sonhos

Semana passada, Patricia Bonaldi, diretora-criativa da PatBo, recebeu influenciadoras em Uberlândia, quando apresentou o projeto social de sua marca: “Costurando Sonhos”. Com o objetivo de disseminar técnicas do bordado, transformar a vida de cada artesã, e fomentar a economia local, o projeto nasceu em 2015. Foi nesse solo fértil que mais de 500 alunas adquiriram uma profissionalização na arte da costura, assegurando uma produção marcada pela ética, afetividade e, acima de tudo, qualidade. A intenção não é apenas preservar com zelo as habilidades manuais e tradições locais, mas também abrir frente de trabalho para as mulheres e ampliar conhecimento. Uma parte das vendas do projeto é destinada ao financiamento contínuo do ensino de bordado e costura.Assim, a expertise do trabalho manual é preservada e perpetuada de maneira genuína.

Por ai...

Depois de assinalar seus 20 anos à frente da Arquidiocese de Belo Horizonte, com o simbolismo da cerimônia do Lava Pés (na Semana Santa), o acerbispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo comemora seus 70 anos de idade no próximo dia 26. Discreto como sempre, marcará a data com uma celebração eucarística na Catedral Cristo Rei, às 19h30m.

A cada edição do ‘Modernos e Eternos’, o evento surpreende pelos locais onde acontece. Desta vez, será o palaciano prédio do Instituto de Educação – uma das maiores referências na arquitetura da cidade. A expô acontece entre os dias 18 de junho e 14 de julho. Nos bastidores desse movimento, a dinâmica Josette Davis. A coluna está torcendo para que o evento consiga reformar a fachado do prédio.

A turma do Mercado Novo cresce e aparece. É o caso da grife masculina ‘BornToBlack’, que inaugurou espaço (também) em plena Savassi. Os fãs lotaram a casa e puderam curtir, também, o coletivo musical TremBase + DJs e afins. A marca foi criada em 2016 e faz um street wear minimalista, sob o lema ‘Expressão Urbana Contemporânea’.

Em uma nota dirigida aos interessados no assunto, a A.Criem (Associação dos Criadores e Estilistas de MG) informa que o desfile que faria nos jardins do Palácio da Liberdade, amanhã, foi adiado sine die. O motivo do adiamento, foi o atraso na entrega de matéria-prima para a confecção dos looks dos Novos Talentos.

O belo prédio da Bienal, em São Paulo, será o cenário do salão de negócios de moda Contemporâneo Showroom, entre os dias 22 e 25 próximos. O evento promovido pela mineira Flávia Rotondo, terá também uma boa pegada de Minas nos estandes com 20 marcas daqui. Um resumo do que será mostrado ali para o verão 2025, estará no desfile do dia 23, pela manhã.Vendas para lojistas por meio de pedidos antecipados.

O advogado e poeta Décio Araújo Filho lançou seu terceiro livro, uma coletânea de suas novas criações poéticas. Com o sugestivo nome de ‘Poemas de Cada Esquina’, ele convida a ir aos ‘bailes da vida’ de cada um como forma de ‘amar, sonhar e vencer’. As vendas do e-book são feitas pelo endereço deciofilho2003@yahoo.com.br

Sempre de olho no que há de melhor nas artes, o dinâmico Milton Pedrosa deu longo rasante na paulicéia durante a SP-Arte. Além de prestigiar o estande do galerista Ricardo Fernandes (que veio de Paris para o assunto), também circulou intensamente por lá. No vaivém ali, clicou e postou fotos com celebs, e aproveitou para visitar amigos.