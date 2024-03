O Centro Artístico São João Batista (Cenarc-BH) - em parceria com o governo de Minas Gerais por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult-MG), Fundação Clóvis Salgado (FCS), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), Arquiodiocese de Belo Horizonte e Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) - apresenta o espetáculo “Via Sacra da Liberdade, Festas e Ritos da Fé Mineira – Minas Santa” no dia 29 de março, Sexta-feira da Paixão, em celebração à Semana Santa de Belo Horizonte. A encenação, que retrata a Via-Crúcis de Jesus Cristo e seus últimos passos na terra, percorrerá os principais pontos do Circuito da Liberdade, começando no prédio que abriga o Iepha e terminando na igreja da Boa Viagem. Com direção-geral de Antônio Diniz e direção artística de Magdalena Rodrigues, o espetáculo conta com a participação de um elenco de aproximadamente 60 pessoas da comunidade do Salgado Filho, incluindo alguns profissionais, que já participam de encenações populares.

10 anos em BH

A marca Carol Bassi completou 10 anos na capital mineira e comemorou a data com um coquetel para as clientes, na tarde da última terça-feira, com a presença de Carol e de seu marido e sócio, Caio Campos. Drinques especiais, bolo de parabéns, balões, um bom papo e muita gente bonita. A simpatia do casal contagia e eles não mediram elogios para BH e para as clientes, ressaltando o quanto foram alertados da dificuldade de conquistar o mercado mineiro. Não temeram, enfrentaram “a fera” e conquistaram seu lugar e as belo-horizontinas, que, pelo que vimos no encontro, se tornaram

amigas do casal.

Jantar animado

Foi um sucesso o jantar organizado por Lilian Furman, semana passada, no espaço 158, de Marcelo Solmucci. O local é amplo, bastante confortável e, além da turma de convidados de Lilian, outra ala do restaurante estava cheia comemorando um aniversário. A música ao vivo animou a todos, que dançaram bastante. O jantar estava nota 10. O próximo encontro será em maio e, por ser um mês mais frio, Lilian já anunciou que será na Cantina Provincia de Salerno.

Hermès

A Business of Fashion divulgou, na última quarta-feira, que a Hermès foi denunciada por práticas de vendas ilegais. Clientes da grife francesa processaram a marca por obrigar a compra de outros produtos, como roupas, acessórios e itens para casa, para só depois poder adquirir a bolsa Birkin, que custa em torno de U$ 10,4 mil a U$ 2 milhões, pasmem. A situação aconteceu em uma loja da Hermès, na Califórnia, nos EUA. Segundo Lilian Marques, CEO e fundadora da fashiontech Front Row, e-commerce de luxo com itens novos e seminovos, só no site da marca as bolsas da Hermès performaram de 38% a 66% em vendas. “A Birkin é um item de desejo e tem uma fila de espera de até cinco anos, por isso podem ser mais caras que na própria loja da Hermès, devido à sua exclusividade”, explica.

SP-ARTE 2024

De 3 a 7 de abril, será realizada a 20ª edição da SP-Arte, no pavilhão da Bienal. Dentro da feira, além das tradicionais galerias de arte, são apresentados os expoentes do design nacional em uma área dedicada ao tema. Quem faz sua estreia por lá este ano é a .autoral, marca de iluminação que nasceu da expertise da empresária Adriana Vasconcelos, em parceria com Renato Tomasi, que também assina a curadoria. Serão apresentados produtos assinados por Alva Design, Brunno Jahara e Estúdio Sala.

De São Paulo, quem também estreia é a arquiteta e designer Fernanda Marques, com coleção de

móveis contemporâneos.

Cinema Comentado

Nesta terça-feira, 26, tem cinema comentado, às 19h, na Idea Casa de Cultura. Após a exibição do filme “Malena”, dirigido por Giuseppe Tornatore, terão 40 minutos de comentários com a professora Maria Gouveia. Encontro presencial. Informações e inscrições pelo WhatsApp (31) 3309-1518.

Por aí...

l As grifes mineiras M. Rodarte e Marrô abrem a temporada paulistana de vendas para o verão 2025. O estande de vendas se instala no hotel Fasano, a partir do dia 2 de abril. Recebendo as compradoras ali, em grande estilo, Marina Rodarte e o filho Rafael Rodarte.

l Em reunião realizada na Biblioteca Nacional, no Rio, a nova edição do Repositório Digital da Toponímia Histórica de Minas foi apresentada para acadêmicos, diplomatas e estudiosos do assunto. Uma visita guiada revelou o rico material iconográfico (principalmente mapas de Minas dos séculos 18 e 19) usado pelos pesquisadores. Curioso que, além de acidentes geográficos, a toponímia (nomes dos locais) revela, também, a expectativa dos exploradores: é o caso de Minas Novas, que começou como Vila Bom Sucesso, depois Vila do Fanado (frustração) até encontrarem os bem-sucedidos novos veios minerais. A mesa de apresentação foi composta pelos professores Antônio Gilberto Costa, Márcia Duarte Santos, Magali Barrosoe o historiador Adalberto Mateus.

Por ai...

Por aqui, as marcas Skazi e Tufi Duek promovem, na tarde do dia 15 de abril, o evento “Summer Sunset 2025”, reunindo clientes e convidados para drinques e nova coleção. Um dia movimentado, pois, na mesma data (porém, à noite) acontece o desfile da A.Criem, esquentando a turma para a Minas Trend, que será iniciada na manhã seguinte.

Com um happy hour reunindo convidados especiais, na terça-feira, o Complexo Centro e Quatro, na praça da Estação, inaugura nova fase de atividades. Além do bar Montê, que já funciona há algum tempo, o espaço abrigará também eventos e muito mais.

Rodrigo Cezário segue com projeto Sementes Criativas e, na semana passada, falou sobre ‘Economia Criativa e Inclusão Social’ no MUMO e no Barreiro. Na ocasião, ex-alunos que estiveram sob sua mentoria mostraram resultados efetivos de ganhos e avanços negociais a partir desse trabalho.

O título é confuso: Miss Universo de Minas Gerais. Mas a beleza da eleita, Daniela Oliveira, indiscutível. Assim como o nome, o concurso liberou geral, pois a moça nasceu em Portugal e é casada. O concurso foi em Barbacena e a ganhadora mora em Juiz de Fora.

As denúncias de câmeras ocultas nos quartos de hotel tiraram o sossego de muitos viajantes, turistas ou não. Mas, para tranquilidade de todos, um aplicativo que faz varredura com o próprio celular foi lançado agora. Só pesquisar, baixar e dormir o sono dos justos.