Sorvete é uma sobremesa saboreada no mundo todo, seja no verão ou no inverno

Faço parte da parcela humana que ama sorvete. E em qualquer clima, em qualquer lugar do mundo. Quando fui a Moscou, os picolés ou sorvetes eram vendidos nas esquinas, fora de qualquer barraquinhas. O frio era tão grande que eles não derretiam com o tempo. E é por isso que o sorvete é uma sobremesa amada pelo mundo inteiro.



Mas, com a diversidade de culturas, muitos mitos e verdades acabam sendo espalhados em torno da iguaria. Algumas pessoas acreditam que deve ser evitada durante o frio, outras acham estranho ser indicado como parte de tratamentos de doenças. Pensando nisso, a Perfetto, marca referência no mercado de sorvetes, listou alguns mitos e verdades para desmistificar o consumo do sorvete em diversos momentos.



1. Sorvete pode fazer parte da dieta?

Verdade. O mundo das dietas muitas vezes apresenta mitos que podem privar as pessoas de desfrutar das pequenas indulgências da vida. Um desses mitos frequentes é a crença de que o sorvete deve ser banido quando se está em uma dieta ou passando por reeducação alimentar. Com moderação e escolhas conscientes, o sorvete pode muito bem ser incorporado a uma dieta equilibrada.



2. O sorvete é recomendado durante alguns tratamentos médicos?

Verdade. Em alguns casos, profissionais de saúde recomendam o consumo de sorvete como parte integrante do processo de recuperação e bem-estar dos pacientes. Sua textura fria e suave pode aliviar o inchaço após procedimentos dentários, enquanto a temperatura gelada proporciona conforto e reduz a sensação de dor. Em casos de queimaduras na boca ou garganta devido à radioterapia ou outros tratamentos, sorvetes suaves podem proporcionar alívio temporário, minimizando o desconforto causado pelas lesões. Já os pacientes em tratamento de quimioterapia muitas vezes enfrentam efeitos colaterais como mucosite oral, uma condição que causa feridas dolorosas na boca. O sorvete pode ser mais fácil de consumir, proporcionando alívio temporário e nutrientes importantes.



3. Sorvetes incomuns são sempre caros?

Mito. Apesar de alguns sorvetes com qualidade gourmet apresentarem preços mais elevados, isso não é regra. É possível saborear a sobremesa congelada a valores acessíveis. Um exemplo é o milkatto frutti di Bosco, que é uma barra de gelato sabor frutas vermelhas com cobertura de chocolate branco e frutas vermelhas liofilizadas. É o primeiro produto em um conceito de gelato bar do Brasil e pode ser encontrado por um valor com ótimo custo-benefício.



4. O sorvete afeta o humor?

Verdade. Alimentos doces, como o sorvete, podem estimular a liberação de endorfinas, os neurotransmissores associados à sensação de prazer e felicidade. Essa resposta bioquímica pode criar uma sensação temporária de bem-estar e satisfação. Para muitas pessoas, o sorvete está ligado a memórias positivas e experiências agradáveis, como celebrações de aniversário, passeios de verão ou momentos de indulgência. Consumir sorvete pode provocar sentimentos positivos, influenciando indiretamente o humor.



5.Sorvete pode ser levado ao fogo?

Verdade. Algumas culinárias exploram a ideia de sorvetes fritos, uma iguaria que envolve revestir pequenas porções de sorvete em uma camada crocante e, em seguida, fritá-las rapidamente. Essa técnica cria uma textura contrastante entre o exterior crocante e o interior gelado. Um exemplo é a fondue de sorvete, elaborada pela culinarista e TikToker Laura Nogueira, que utilizou o sorvete de corte da Perfetto para fritá-lo.



6. Tomar sorvete em dias frios causa resfriado?

Mito. Este é um mito clássico! A gripe e o resfriado são causados por vírus, não por alimentos gelados. A associação entre sorvete e doenças respiratórias pode derivar do fato de que muitas pessoas evitam alimentos gelados quando estão resfriadas, devido ao receio de que alimentos frios possam piorar os sintomas. Consumir sorvete em dias frios não aumenta o risco de contrair uma infecção respiratória. Basta não dividir o picolé com uma pessoa que esteja nesta condição!



6.Uma vez descongelado o sorvete não pode mais ser congelado?

Verdade. Descongelar e recongelar o sorvete pode resultar em mudanças na textura e consistência. A formação de cristais de gelo pode ocorrer, causando uma textura granulada e menos cremosa. Além disso, os ingredientes no sorvete, como gorduras, leite e açúcares, podem se separar durante o processo de descongelamento e recongelamento. Isso pode levar a uma consistência irregular e afetar o sabor.

