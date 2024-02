A maior divulgação da Semana Santa mineira para atrair turistas é uma iniciativa que pode dar às tradicionais festas religiosas daquele período a importância que elas merecem. Na realidade, é a consolidação de algo que já acontece espontaneamente, mas que pode ser potencializado. A Espanha é o exemplo clássico do assunto, com suas procissões, atos de fé e liturgias impressionantes, algumas, inclusive, lembrando o que se faz em Minas. Vestígios de nossa herança ibérica. Um mapa com a Rota da Paixão poderá orientar melhor sobre o assunto. A cidade mineira Santa Luzia investiu na programação e fez um livreto para divulgar toda a liturgia do período. Até 15 de março, tem a via-sacra das pastoras, no Centro Histórico; de 17 a 23, setenário das dores de Maria Santíssima, e, no dia 24, começa a programação da Semana Santa propriamente dita, com encenação dos acontecimentos dos últimos dias de Cristo, vigílias, missas, procissões etc. Mais informações no site santuariosantaluzia.org ou no Instagram @santuariosantaluziamg.

Mulheres

Marcando o mês e o Dia Internacional da Mulher, o Memorial Vale prorroga até 31 de março a exposição “Cata – Mudanças Climáticas e Catadoras”. A mostra reflete o encontro entre as artes plásticas, a sociologia e a educação popular por meio da cooperação entre a rede internacional Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), representada por Sônia Dias, e a Universidade de Sheffield, da Inglaterra, com a artista plástica e fotógrafa Verônica Alkmim França, que vem desenvolvendo um trabalho autoral de visibilidade. A exposição será inaugurada na Universidade de Sheffield no dia 17 de abril.

***

A editora Literíssima lança antologia feminina da Série Elas - “Elas, a saudade, o amanhã”, no Dia Internacional da Mulher, com noite de autógrafos. O evento será na Laço Café e Livraria (Rua Sergipe, 43, Centro), das 18h30 às 21h30, dia 8. O livro traz textos de 40 mulheres.

Teatro

Nos dias 8 e 9 de março, às 20h30, a atriz e cordelista Bianca Freire estreia o espetáculo “3 Contos de Amor”, no teatro de bolso do Sesc Palladium. A montagem traz três cordéis autorais, inspirados na infância da atriz no Vale do Jequitinhonha, e costura memórias familiares, costumes, expressões regionais e brincadeiras. Com direção de Mariana Arruda, fundadora do grupo Maria Cutia, as histórias são contadas por meio de rimas, audioversos, poesia e música autoral.

Encontro Especial

O Sebrae Minas promove evento gratuito, dia 7 de março, com objetivo de estimular o empreendedorismo feminino, em homenagem ao Dia Internacinal da Mulher, a partir das 9h, na sede da entidade. Durante o encontro, as mulheres que possuem ou desejam abrir um negócio terão acesso a uma programação inspiradora, com convidadas compartilhando os desafios e as experiências de mercado. O “Painel Mulheres Empreendedoras” terá a participação da proprietária da Abarca, Daniela Ferreira, primeira confeitaria para bebês de Belo Horizonte e vencedora do prêmio Mulher de Negócios Sebrae Minas, na categoria MEI, em 2023. Também estarão presentes a idealizadora e fundadora da Oficina Amiga da Mulher, Barbara Brier, e a proprietária da Plop Kids, Isabella Lealy. A mediação do painel ficará sob a responsabilidade da analista do Sebrae Minas e embaixadora do Sebrae Delas, Andreza Capelo.

Festival do Japão

A 11ª edição do Festival do Japão em Minas será realizada de 1º a 3 de março, no Expominas, e terá como tema as “Wagasas”, as sombrinhas japonesas, que são um dos principais símbolos da cultura tradicional do país. Destaca-se também a função essencial do bambu em sua estruturação e em toda a

decoração do evento. Haverá concurso Miss Nikkey para mulheres de 15 a 30 anos de ascendência japonesa. Inscrições no site.

FÁBRICA DE CHOCOLATE

Os amantes de chocolate terão mais que barras e bolos para se deliciar. O dono da Cacau Show, Alexandre Costa, comprou o Playcenter, em São Paulo, e pretende montar espaços temáticos. Um prolongamento das experiências que ele já proporciona em algumas lojas, mostrando a elaboração do produto. Consta que será uma ‘fantástica fábrica de chocolate’, para feliz imersão dos chocólatras. Não é à toa que ele é chamado nas redes sociais de Willy Wonka.

Por ai...

Além dos donos de bares e restaurantes, os turistas estão felizes com a liberação das mesas nas calçadas até 1 hora da madrugada. Vendida lá fora como ‘capital dos barzinhos’, essa imagem não combina com recolhimento às 23h, como vinha ocorrendo. Prevaleceu o bom senso. Agora, é cuidar para não incomodar os vizinhos com som alto.

Um grupo de empresários está em Portugal, onde visita festival enogastronômico que tem participação da plataforma Fartura Brasil. O propósito é estimular a troca de experiências e fomentar os negócios nessas áreas produtivas. Realizado na cidade do Porto, o Essência do Vinho está em sua 20ª edição e termina hoje. Entre os que passaram por lá, estavam o presidente da Fiemg, Flávio Róscoe, e o presidente da Fecomércio, Nadim Donato.

A recém-publicada biografia do dramaturgo Gilberto Braga (falecido em 2021) desvela faces jamais imaginadas no ambiente carioca entre os anos 1960 e 1980. Uma delas é a intensa picuinha (leia-se guerra de egos) entre os artistas globais nos bastidores. A outra é o incrível provincianismo do balneário naquele período, o oposto da imagem cosmopolita que a imprensa local ‘vendia’ para o resto do país. E, pior, a gente engolia. O texto é do finado Arthur Xexéo e do afinado Mauricio Stycer.

Com a palavra sendo substituída pelas imagens na moderna comunicação entre os humanos, o anunciado programa Sora vai elevar o assunto a um nível impensável. Baseado em inteligência artificial, transforma roteiros de textos em imagens criadas virtualmente. Por enquanto, só com duração de um minuto. Mas há quem veja livros inteiros sendo transformados em belos filmes ou séries, automaticamente.

O clima de Nova Orleans chegou a BH com o Gumbo Soul Food, restaurante que vai além dos camarões, carnes e molhos picantes para oferecer sabores especiais da cozinha creole. Drinques caribenhos completam o cardápio. É mais um espaço gastrô no descolado endereço da Galeria São Vicente, na Praça Raul Soares, Centro. Aberto de quinta a sábado.

Uma pesquisa internacional indicou a Praia de Ipanema, no Rio, como a segunda mais linda do mundo. A classificação não chega a ser surpresa, principalmente porque a campeã é uma praia perdida nos confins da Austrália.