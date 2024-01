Depois de mudar de data (seria em 2023), o ano de 2024 acabou sendo oficializado como o Ano Fernando Sabino. Da turma de literatos mineiros que foram morar no Rio, Sabino tinha o temperamento mais alegre. Adorava música (era baterista amador) e um piadista atento. Dizia que, em Minas, no porão de cada família sempre existe um louco e que seu epitáfio deveria registrar que ele ‘nasceu velho e morreu menino’. Autor de obras respeitáveis, teve algumas delas transformadas em filmes de sucesso.



Jantar italiano

A dinâmica Lilian Furman já fez seu merecido descanso e retornou à ativa. Marcou para o dia 25 deste mês seu primeiro jantar do ano. Como de costume, será no Provincia de Salerno, às 20h30, e tem menu degustação assinado pelo chef Bruno Peluso, com direito a couvert, duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Só não estão inclusas as bebidas. Vendas pelo WhastApp (31) 99956-0708.

Arte em DesOrdem

A Galeria Pátio Arts&Design, no Pátio Savassi, abriu mostra coletiva que reúne trabalhos de 52 alunos de artes plásticas da Escola Guignard – leia-se Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Intitulada DesOrdem, a exposição apresenta trabalhos de linguagens e técnicas artísticas diversas, o que representou um grande desafio para mostrar conceitos de ordem e desordem. Há produções de vários estilos, entre eles gravura, desenho, pintura, escultura e fotografia. A curadoria é de Paulo Apgáua e Sofia Almeida.A visitação, até o dia 28 de fevereiro, é gratuita.

Almoço especial

O querido padre Fernando Lopes faz aniversário hoje e suas fiéis seguidoras organizaram um grande almoço de adesão, no salão de festas do Santuário Nossa Senhora de Fátima, para comemorar a data. O almoço será logo após a missa das 10h30. Se for como o do ano passado, o espaço será pequeno para receber o grande número de pessoas que fazem questão de brindar a data com o aniversariante.

por aí...

- O nosso embaixador fashion em Paris, Paulo Pereira, está na cidade para visitar a família e tratar de assuntos particulares. Aproveitou para curtir seus looks de verão, passeando por aí com o Whisky – seu cão da raça golden retriever. Retorna ao frio parisiense na próxima semana.

- O Sindijoias / Ajomig elegeu seu novo presidente, Murilo de Paula Graciano, que já coordenou a Câmara de Gemas da entidade. Aliás, uma de suas metas é aumentar as vendas desse produto, tanto em feiras quanto pelo e-commerce. Ele atua

desde os 13 anos no setor.

- O assunto da eleição do CONSEC, em votação pela internet, continua rendendo. Com disputa animada, os postulantes a suplentes também se destacam. Entre eles, Gissa Bicalho (Design e Artes Visuais) e João Michel Ferreira (Cultura Alimentar e Gastronomia) demonstram seu prestígio nos seus setores. Mais infos pelo www.voteconsec.gov.mg.br

- Os organizadores do carnaval de BH acertaram em dar o nome de Trem Elétrico aos carros de som que animarão os foliões. Nada mais mineiro. Assim, saímos fora da imitação baiana e ainda ampliamos a qualidade da geringonça, que terá alta tecnologia. Outra surpresa boa: esticaram o calendário informal do reinado de Momo por aqui, que, neste ano, começa com ensaios em janeiro e tem festejos até meados de fevereiro.

- Por falar no assunto, a Endossa, loja colaborativa da Savassi, faz uma ‘feira carnavalesca’ nos dias 20 e 27, com repeteco em 3 de fevereiro, na sua calçada da rua Sergipe. Além dos adereços e fantasias, terá DJs, cervejarias e batucada animando a turma, como explica Barbara Magalhães, sócia do lugar. Quem é criativo carnavalesco também pode se inscrever para expor na feira.

- Pouca gente sabe, mas um dos sucessos entre os que visitam BH está o turismo esportivo. Isto é, visitas ao Mineirão e ao ótimo museu do futebol que ali existe. Os mais animados são os alemães, curiosos para ver o gramado onde aplicaram o fatídico 7 x 1 no Brasil. Dizem que, a cada cinco dias, chega um deles por lá. E até comemoram, descendo pela

tirolesa ali instalada.

- A turma do agro brilha nas exportações e na riqueza de talentos. Uma recente entrevista do Antônio Salvo (presidente da Fetaemg) revelou seu incrível realismo rural, desmontando os mitos negativos criados em torno da nossa expansão agrícola. Contou até curiosidades, como o eucalipto aqui crescer mais rápido que na Austrália, de onde veio.