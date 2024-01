Com o objetivo de combater assédio e violência contra mulher em baladas, bares, shows, restaurantes e qualquer outro local onde haja vendas de bebidas alcoólicas, a lei "Não é Não" foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não precisaria ser lei, mas um comportamento natural de respeito. Como os homens não respeitam as mulheres, precisou ser criada uma lei, que entrará em vigor em 180 dias. Com certeza, não resolverá todos os casos de abuso no país, mas representa um passo significativo para intimidar os agressores e trará mais segurança para as mulheres.

Arte brasileira

A Casa Fiat de Cultura faz exposição da coleção de arte brasileira do Museu de Arte da Pampulha (MAP), fora de lá. São cerca de 200 obras do acervo da instituição, que atravessam a arte brasileira entre os séculos 20 e 21. Com curadoria de Marcelo Campos e Priscila Freire, a mostra revela uma dimensão singular da coleção, unindo arte popular, contemporânea e grandes nomes do modernismo brasileiro. Algumas obras serão apresentadas pela primeira vez ao público, além da montagem inédita de um presépio com cerca de 300 peças criadas por artistas do Vale do Jequitinhonha. A mostra pode ser visitada até 4 de fevereiro.

Mundo do papelão

Na próxima quarta-feira, dia 10, o Parque do Palácio reabre com loja temporária e espaço de experiências do estúdio Mobri, que desenvolve produtos criativos em papelão. O "Mundo Mobri" abrirá aos fins de semana (até 10 de março) e será uma oportunidade de diversão para as crianças nas férias. A marca de Belo Horizonte criará um ambiente imersivo e que estimula a criatividade, mostrando como o material usado na fabricação de todos os seus produtos, que é sustentável, pode ser versátil. Brinquedos como avião, casa, castelo, fazenda, navio pirata e robô estarão disponíveis para venda e poderão ser montados e coloridos pelas crianças. Embalados por uma playlist divertida, os pequenos terão a possibilidade de usar giz de cera, tinta guache, canetinha e lápis de cor. No fim, descobrem como é divertido construir o seu próprio brinquedo.

DECIBÉIS NA AREIA

Quem esticou a temporada de mar e sol na primeira semana do ano chegou reclamando da poluição sonora das “caixinhas” de música que os sem-noção instalam nas praias brasileiras. A cada metro de areia tem uma, ligada a todo volume. Fora as caixas portáteis – que também não são pequenas – que os banhistas levam para ouvir suas playlists. No litoral fluminense, a situação é pior ainda. Mas, dizem, é uma praga nova que vai crescendo do Chuí ao Amapá. Para os que planejam férias praianas, fica o aviso.

Por ai...

Quem chegou de Paris foi Marina Paula Oliveira, onde recebeu do governo francês o Prêmio Anual dos Direitos Humanos, com cerimônia no Quai D’Orsay (sede do Ministério da Europa e Assuntos Internacionais). Um reconhecimento pelo trabalho realizado em prol dos afetados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Ela, inclusive, publicou livro sobre o assunto. Apenas cinco países tiveram a mesma honraria, por projetos variados. Agora, Marina mergulha em seu curso de doutorado em relações internacionais na PUC.

Os amigos de Léo Pimenta já se movimentam para seu aniversário, que será comemorado com almoço no Pier João da Riba, em Santo André, no Sul da Bahia. O local é um dos empreendimentos de Daniel Katz, na região, que já tem por lá o Villa Santo André e o Araripe Haras e Residence. Antes de voar para as praias baianas, o aniversariante supervisionou as obras da sua casa no exclusivo condomínio Locanda della Mimosa, em Petrópolis, que constrói em parceria com o Emyr Soares.

O Conselho Estadual da Política Cultural (Consec) inicia o ano com eleição de seus novos membros. Uma das candidaturas mais consistentes para a cadeira de moda é a da designer e pesquisadora do assunto Mary Figueiredo Arantes, um dos nomes mais admirados e respeitados pela turma das artes e moda. Outra forte candidata é a excelente jornalista Heloisa Aline Oliveira, colaboradora deste caderno. A votação popular segue até o dia 16 e quem quiser dar seu voto é só abrir o site: www.voteconsec.mg.gov.br.

Depois de passar o réveillon em Alter do Chão (novo point dos descolados, no Pará), o gestor em design estratégico Rodrigo Cezário seguiu para Porto Alegre, onde faz palestra no workshop Inspiramais. Nesse encontro da turma do sapato e bolsa, mostrará seu trabalho de gestão sustentável junto às populações originárias e de apoio a empresas do setor de moda em Minas.

O disse me disse no fim do ano foi envolvendo o empresário Mário Garnero, que teria dado simples cópias de obras de artes instaladas em sua fazenda como garantia de empréstimos. O incrível é alguém acreditar que um colecionador vá deixar milhões de euros pendurados no meio do mato. Cofres existem para dinheiro, joias e quadros valiosos.

Renato Loureiro curtiu o fim de ano em São Roque com familiares e amigos. Segundo ele, as melhores férias da sua vida, em local tranquilo e passando energia suficiente para aguentar firme o ano de 2024.

A cidade recomeça seu ritmo noturno, bem animada. A saber: o descolado bar Montê passa a fazer seu happy hour também às quartas-feiras. O local é o antigo prédio do Espaço 104, na Praça da Estação.