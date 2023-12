Maria Clara Duca e Bernadete Bomtempo abrem sua Átmo para mais uma collab de fim de ano, a “Instantes de Natal”, nesta terça-feira, 5, das 11h às 21h. A RP Maria Flávia Zech Coelhoestá organizando o coquetel,que será para clientes e amigas. Participam da collab: Júnia GiannettiJoias, Claudinha Pimenta Azeites,Dani Petit fours, PerfettoSaboaria, Vida Cor Ateliê, Secret Garden, entre outros.

Concursopara autores



Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Concurso Literário Escritores Admiráveis para autores nacionais de não-ficção. Os ganhadores terão sua obra publicada pela Matrix Editora. A iniciativa é da especialista Lilian Cardoso. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de janeiro nas categorias livros-reportagem, biografia, saúde, negócios e história do Brasil. O regulamento completo está disponível no site: https://vempra.lc/concurso.

50 anos de música mineira



Depois de rodar por cidades do Brasil, Flávio Venturini, Lô Borges e Beto Guedes se apresentam em Belo Horizonte, dia 15 de dezembro, no Grande Teatro do Minascentro. Celebram as belas composições

do Clube da Esquina que marcaram a história musical do país, como também destacam as parcerias

entre eles e suas novas composições. O evento “50 anos da música de Minas” é uma realização

da Ultra Music, conta com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur.

Os ingressos estão disponíveis para venda pelo Sympla ou podem ser adquiridos na bilheteria

do Minascentro.

Vila Galé

Em seu périplo durante a semana para divulgar o hotel Vila Galé (a ser inaugurado em Cachoeira do Campo, em 2024), o português Jorge Rebelo Almeida, revelou facetas curiosas da obra. Uma delas é que seguirá a vocação agrícola dos padres salesianos (que comandavam o antigo colégio Dom Bosco ali), instalando um pomar com vinhedos e olivais. Uma novidade nas serras ouro-pretanas e um chamariz e tanto.

Circuito de Presépios

A Prefeitura de Santa Luzia abriu, na sexta-feira, a 18ª Edição do tradicional Circuito de Presépios e a visitação fica disponível até o dia 6 de janeiro. A Secretaria da Cultura e do Turismo disponibiliza micro-ônibus para os interessados pela visita guiada, mediante agendamento. São 28 presépios montados nas casas em diversos bairros da cidade.

NOVOS TEMPEROS

Vira e mexe falamos do Guia Michelin. A razão é que, antes, exclusivíssimo, agora o guia de restaurantes luta para se equilibrar e se adaptar aos novos tempos. Está com um tempero, digamos, mais palatável ao bolso médio. A saber: na semana passada esticou a lista espanhola para 31 estabelecimentos, depois chegou à Argentina já indicando sete endereços de uma só vez e retorna logo ao Brasil marcando novas indicações para 2024, no Rio e São Paulo. Quem não pode baixar os preços (na Europa) caiu fora do assunto.

Por ai...

Depois de 40 anos atuando no circuito fashion, Zezé Queiróz retoma o varejo com a nova Wiox – na região do Santo Agostinho. Com tudo de bom para decoração, presentes, arranjos (criados por ela, os natalinos estão lindos) e vestidos para festas e casamentos. Nesse quesito, no prático sistema rent-to-wear. Ajudando a receber, sua mãe, Maria José Vieira Pinto, esbanjando elegância e energia plena aos 97 anos. Entre as presenças ali, o casal Ivone e João Lobato.

O reconhecimento oficial concedido a BH pela Unesco como Cidade de Gastronomia Criativa continua atraindo para cá redes nacionais de restaurantes. O mais recente foi o Nino Cucina, que abriu sua unidade no Bairro Lourdes. Além do décor bacana e cozinha italiana

tradicional, tem pátio com teto

retrátil e até uma jabuticabeira.

O povo de Sabará ficou pra lá de feliz com a classificação da jabuticaba como a segunda fruta mais gostosa do planeta, escolha do site Taste Atlas. A preocupação, agora, é com as árvores dos pomares comerciais (conseguidas por enxertia) que produzem mais rápido, porém possuem frutas menos doces e duram apenas alguns poucos anos. Bom mesmo são aquelas delicias de quintais centenários, que a histórica cidade (graças a Deus) tem aos montes. Em tempo: o Mangostim ficou

em primeiro lugar no tal concurso.

Os atleticanos estão festejando, não apenas a subida da equipe para a cabeça do Brasileirão, mas também a iluminação da Arena do Galo, que se transformou em atração turística. Vista de vários locais, na Avenida Raja Gabaglia há quem pare só para ver o espetáculo de longe. Está virando marca da cidade.

O mago das orquídeas, Milton Pedrosa, está no vai e vem para São Paulo, onde se conectou a um grupo de amigos da bela flor tropical. Aqui, está agora morando em terreno mais amplo, onde suas plantas se multiplicaram e os arranjos ficaram mais elaborados. É um artista no assunto.

Enquanto a turma que entrou nas promoções da Black Friday reclama das poucas vendas, na outra ponta quem promoveu a contrapartida chamada Black Freeday (voltada para o reuso e moda circular) não tem do que reclamar. Onde essas vendas com pegada sustentável ocorreram (em várias partes do mundo) o sucesso foi considerável. O mundo gira, a moda muda.

Na semana passada, trocamos as bolas e registramos a expô da designer portuguesa Joana Vasconcelos em Niterói, quando, na verdade, está em curso no Museu do Olho Niemeyer (MON) de Curitiba. Fica por lá até maio.