Novela sem fim: a apresentação do pacote de ajuste fiscal do governo federal se arrasta pela terceira semana consecutiva. É uma péssima notícia para o país. Como se sabe, gastos elevados aumentam a dívida pública, comprometem a credibilidade do governo e, num sentido mais amplo, emperram o crescimento econômico. Não à toa, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, empacou nos últimos dias, refletindo a descrença do mercado financeiro com a capacidade da equipe econômica para fazer a lição de casa corretamente. Agora, o impasse envolveria possíveis cortes na previdência dos militares, um vespeiro difícil de mexer. Outra medida que encontra resistência de vários ministros diz respeito à criação de um limite para o crescimento do salário mínimo. De acordo com cálculos feitos pela XP Investimentos, a proposta poderia levar o país a economizar até R$ 84 bilhões nos próximos dez anos.

Pedidos de recuperação judicial no agro caem no terceiro trimestre



Depois de vários trimestres consecutivos em ascensão, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio começaram a recuar. De acordo com levantamento feito pela Serasa Experian, houve 198 solicitações de julho a setembro de 2024, incluindo pessoas físicas e jurídicas. No período imediatamente anterior, foram realizados 335 pedidos, A Serasa diz que é cedo para dizer se existe uma tendência clara para os próximos meses, mas a queda expressiva sinaliza que ventos mais brandos estão a caminho.

Anatel admite que não está preparada para bloquear bets



Não é fácil fechar o cerco contra bets que atuam de forma irregular no Brasil. Quem diz é a própria Anatel, que tem a missão de fiscalizar o segmento. Em audiência no STF, Carlos Baigorri, presidente da agência, afirmou que as casas de apostas dispõem de “diversas formas de burlar bloqueios", e que são necessárias novas ferramentas tecnológicas para punir infratores. Recentemente, o governo enviou à Anatel uma lista de 2 mil bets irregulares, mas elas encontraram formas de continuar operando.

Para Mubadala, Brasil oferece oportunidades “ilimitadas”



Na contramão do pessimismo dos investidores com a agenda econômica do país, o Mubadala Capital, fundo de investimentos de Abu Dhabi, vê o mercado brasileiro com grande entusiasmo. “O Brasil é um lugar incrível de se investir, uma dessas joias raras”, afirmou Leonardo Yamamoto, diretor-executivo do Mubadala, em evento promovido pelo banco UBS em São Paulo. “O nível de oportunidades é quase ilimitado.” Com um patrimônio de US$ 300 bilhões, o Mubadala é um dos maiores fundos soberanos do mundo.

Rapidinhas



A mineradora brasileira Vale assinou um acordo com a Gem, produtora chinesa de metais para baterias de carros elétricos, para a construção de uma fábrica de níquel na ilha de Sulawesi, na Indonésia. O projeto deverá receber US$ 1,4 bilhão em investimentos. Nos últimos anos, a Indonésia consolidou-se como a maior produtora global de níquel.

A partir do ano que vem, o aplicativo de mobilidade Lyft, um dos principais concorrentes da Uber, colocará carros autônomos à disposição de seus clientes. Contudo, eles só poderão circular em regiões delimitadas, sem tráfego livre, como campi de faculdades. Por enquanto, os modelos vão rodar em Atlanta, nos Estados Unidos.

As vendas no varejo subiram 0,5% em setembro após caírem 0,2% em agosto, segundo informações divulgadas pelo IBGE. No entanto, o resultado veio muito abaixo do projetado por analistas, que estimavam um avanço de 1,1% no mesmo período. No acumulado de 2024, o varejo acumula alta de 4,8%. Nos últimos 12 meses, de 3,9%.

A explosão da cotação do bitcoin nos últimos dias, logo após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial americana, fez o valor de mercado da moeda virtual disparar. Ontem, ele estava em US$ 1,7 trilhão, acima do market cap de empresas como Tesla, de Elon Musk, e Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

“Estamos a caminho de um suicídio planetáriose não acelerarmos a redução das emissões”

Carlos Nobre, climatologista brasileiro e uma das principais referências mundiais no estudo do aquecimento global

R$ 60 bilhões



é o tamanho do corte de gastos estimado pelo Itaú Unibanco para que o governo reconquiste a confiança do mercado financeiro