Depois de 7 anos de indefinições, o governo federal promove, no próximo dia 11, o leilão da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Pouco tempo depois, em 16 de abril, o governo de São Paulo leiloará 213 quilômetros de rodovias do chamado “Lote Litoral Paulista”. A estimativa é de que os novos projetos recebam R$ 9 bilhões em investimentos, mas há outras iniciativas importantes em andamento.

Espera-se que, nos próximos anos, 14 concessões de 7,5 mil quilômetros de rodovias em vários estados brasileiros levante ao menos R$ 110 bilhões – cálculos otimistas do Ministério dos Transportes indicam que 70% desse montante serão desembolsados até 2030. Projetos de infraestrutura rodoviária são bem-vindos em um país como o Brasil, com tremendos gargalos nesse campo. Estradas melhores reduzem custos logísticos, melhoram os níveis de produtividade e aumentam a segurança dos motoristas.

Home office faz bem para a saúde dos profissionais

Muito se fala sobre os impactos do home office na produtividade das empresas, mas pouco sobre os efeitos na saúde dos profissionais. Uma revisão de 1,9 mil estudos sobre trabalho híbrido e remoto, realizada por pesquisadores do King’s College London e da University of Sussex, na Inglaterra, analisou o tema a fundo e chegou a conclusões surpreendentes. Quem trabalha em casa tem alimentação mais saudável, está menos exposto ao estresse e possui níveis de pressão arterial mais baixos.

Concluir Angra 3 exigiria R$ 20 bilhões em investimentos

Existe uma razão principal para as obras da usina nuclear de Angra 3 estarem paradas: preço. De acordo com cálculos feitos pela Eletronuclear, estatal responsável pela operação do complexo, seriam necessários R$ 20 bilhões para concluir o empreendimento. Atualmente, 66% da estrutura da usina está pronta. A Eletronuclear diz que abandonar o projeto – cuja construção foi iniciada há quase 40 anos – significaria jogar dinheiro fora. Afinal, quase R$ 8 bilhões já foram investidos no local.

Musk não é um defensor da liberdade de expressão

Dono do X, Elon Musk cometeu mais uma de suas bravatas. Desta vez, o alvo foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acusado de promover a censura no Brasil. Como se não bastasse, insinuou que fechará o escritório da rede social no país se algumas contas da plataforma não forem reativadas. Ao contrário do que muitos de seus fãs afirmam, Musk não é um paladino da liberdade de expressão. Longe disso. O empresário é um incendiário movido por interesses políticos e comerciais.

Rapidinhas

O banco Inter distribuirá dividendos pela primeira vez desde que fez a sua oferta pública inicial de ações na B3, a bolsa de São Paulo, em 2018 (atualmente, seus papéis são negociados na Nasdaq, a bolsa de tecnologia de Nova York). Cerca de R$ 70 milhões serão repassados para os acionistas, o equivalente a US$ 0,03 por ação.

O Google espera reunir, no próximo dia 27, cerca de 10 mil mulheres no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A iniciativa faz parte do projeto “Cresça com o Google”, que consiste em apresentar soluções tecnológicas – especialmente recursos da Inteligência Artificial – para empreendedoras de diversos ramos de negócios.

O show gratuito de Madonna no Rio de Janeiro, em 4 de maio, começa a trazer impactos econômicos para a cidade. A HotéisRio informou que o nível de ocupação hoteleira da cidade no período está em 70% – a tendência é de que as vagas acabem em poucos dias. Na Rodoviária do Rio, a procura por passagens para aquele fim de semana aumentou 20%.

O baixo custo de vida na Argentina, o que é reflexo sobretudo da crise econômica, tem atraído uma legião de universitários de outros países. Cálculos do governo apontam que aproximadamente 10 mil brasileiros estão matriculados em cursos superiores – a maioria estuda Medicina em universidades públicas e gratuitas.

“Existem algumas regras para investir com inteligência. A mais importante delas: não confie em sua intuição”

Daniel Kahneman (1934-2024), vencedor do prêmio Nobel de economia em 2002 e pai da chamada economia comportamental

R$ 105 bilhões

foi a captação líquida dos fundos de investimentos no primeiro trimestre de 2024. Para efeito de comparação, no ano passado R$ 131 bilhões deixaram essa indústria. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades do Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima)