As idas e vindas na gestão da Vivara continuam. Dez dias depois de anunciar a volta do fundador Nelson Kaufman ao cargo de presidente, a rede de joalherias decidiu cancelar a decisão. Kaufman informou que renunciou ao cargo de CEO, passando a desempenhar agora a função de presidente do conselho de administração da empresa. Com isso, a Vivara será comandada por Otavio Chacon do Amaral Lyra, que continuará a exercer, de forma interina, os cargos de diretor financeiro e de relações com investidores. O que explica o movimento? Para analistas que acompanham a empresa, trata-se sobretudo de uma correção de rota. Após o atabalhoado retorno de Kaufman ao comando da joalheria, o valor das ações da Vivara listadas na bolsa brasileira desabou. O mercado não havia engolido o fato de uma gestão bem-sucedida ser substituída de forma abrupta. Com a mexida no time de comando, a expectativa é resgatar a reputação da companhia.

Fiemg defende urgência no andamento da Reforma Tributária

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais vê com preocupação a possibilidade de a regulamentação da Reforma Tributária não ser votada em 2024. Para o presidente da entidade, Flávio Roscoe, o governo deveria priorizar o envio das leis complementares que vão regulamentar a reforma e dar andamento à proposta. “O Brasil não pode mais esperar”, afirma Roscoe. “Precisamos reduzir o tamanho do Estado, torná-lo mais produtivo e capaz de atender às demandas e necessidades da população.”

Salário das mulheres é 19% inferior ao de homens

A intolerável desigualdade salarial entre homens e mulheres permanece alta no Brasil. Segundo a primeira edição do Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, elaborado pelo Ministério do Trabalho, elas recebem 19% menos que eles, mesmo ocupando a mesma função. A diferença de remuneração aumenta a depender do cargo – nos postos de gerência, é de 25%. Pouco tem sido feito para mudar o quadro. Só 33% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres.

Gol teve prejuízo de US$ 135 milhões em janeiro

Dados preliminares repassados pela Gol à Justiça dos Estados Unidos mostram uma situação ainda difícil para a empresa. Em janeiro, a companhia aérea brasileira teve prejuízo líquido de US$ 135 milhões e sua dívida totalizava R$ 20,2 bilhões. Os números fazem parte do relatório operacional que a Gol precisa apresentar, todos os meses, no âmbito do seu processo de recuperação judicial em andamento nos Estados Unidos. A companhia entrou com pedido de RJ no país no início do ano.

“Desejo a vocês amplas doses de dor e sofrimento”

Jensen Huang

Cofundador e presidente da fabricante americana de chips Nvidia, em palestra feita a alunos da Universidade Stanford, da Califórnia. Segundo ele, o enfrentamento de dificuldades forja profissionais melhores



Rapidinhas