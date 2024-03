Nos últimos dias, os diversos recordes de cotação do bitcoin levantaram uma importante questão: até onde a principal moeda virtual do mundo poderá chegar? Para alguns analistas, a criptomoeda irá longe. De acordo com Cathie Wood, presidente da Ark Invest, gestora americana com US$ 6 bilhões sob gestão, o bitcoin atingirá um preço “bem acima” de US$ 1 milhão antes de 2030 – para efeito de comparação, a moeda está cotada atualmente em cerca de US$ 70 mil. Contudo, Wood reconhece que, antes disso, haverá tombos inevitáveis pelo caminho. Todo cuidado, portanto, é pouco para lidar com um ativo tão volátil. De todo modo, aqueles que aproveitaram a onda faturaram alto. Um levantamento feito pela empresa de análise de criptoativos Kaiko Research constatou que a valorização recorde do bitcoin tem produzido 1,5 mil novos milionários por dia, o que dá a dimensão do impacto que a disparada de preços provoca.

Estimativa para safra de soja melhora

Plantação de soja Seapa / Divulgação – 14/12/22

Uma projeção da Companhia Nacional de Abastecimento indica que a produção nacional de soja, um dos carros-chefes da economia brasileira, totalizará 147 milhões de toneladas na safra 2023/24. De certo ângulo, o dado é positivo: as previsões anteriores apontavam para uma safra com 140 milhões de toneladas. Contudo, o número é 5% inferior ao verificado na temporada anterior. “As produtividades obtidas nas lavouras semeadas a partir de novembro melhoraram o ânimo dos produtores”, diz a Conab.

Abia diz que sempre apoiou a nova rotulagem nutricional

A Coluna recebeu o seguinte comunicado em resposta a uma nota publicada neste espaço: “A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos jamais expressou a ideia de que a rotulagem nutricional confunde os consumidores. Pelo contrário, a indústria sempre se posicionou reconhecendo o processo inovador e democrático conduzido pela Anvisa no sentido de prover informações que permitam aos consumidores fazerem escolhas conscientes em relação às suas necessidades nutricionais.”

Locação de veículos quebra novo recorde em 2023

Poucos setores no Brasil podem comemorar crescimentos contínuos ao longo dos anos. O de locação de automóveis é um deles. Um novo relatório produzido pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) mostrou que o faturamento das empresas do ramo avançou 22% no ano passado, saltando de R$ 36,8 bilhões em 2023 para R$ 45 bilhões em 2023 – foi mais uma temporada com aceleração acima de 20%. A frota de veículos somou 1,5 milhão, cravando assim o maior volume da história.

“Você nunca realmente perde até parar de tentar”

Mike Ditka, ex-jogador, treinzador e uma das maiores estrelas da história do futebol americano

RAPIDINHAS

Uma das fazendas da BrasilAgro no distrito de Santa Cruz, na Bolívia, foi invadida por militantes envolvidos nos conflitos agrários que ocorrem no país. Fundada em 2006 por investidores brasileiros, a empresa produz grãos e cana-de-açúcar na propriedade atacada. Não há informações sobre os prejuízos causados pela ocupação.

O tombo nas vendas de iPhones na China – elas cederam 24% no início de 2024 versus o mesmo período de 2023 – não impediu que a empresa expandisse sua presença local. O gigante da maçã abrirá sua oitava loja em Xangai. Com isso, serão 57 unidades em solo chinês, mais do que em qualquer outro país, à exceção dos Estados Unidos.

As exportações de café do Brasil cresceram 50% em fevereiro diante de igual mês do ano passado, conforme boletim publicado pelo Cecafé, que reúne representantes do setor. O número surpreendeu: a expectativa era de um aumento de 30%. Mais uma vez, os Estados Unidos foram os maiores compradores do café brasileiro.

O empresário José Carlos Grubisich é o convidado do encontro virtual “Carreiras e histórias de orgulho na Rhodia”, promovido pela Associação Ródano, que reunirá hoje funcionários e ex-funcionários da companhia. O ex-presidente da Rhodia na América Latina vai falar sobre suas experiências profissionais e pessoais à frente da Rhodia.

768 milhões

Foi o número total de downloads do Instagram em 2023, segundo a empresa de análise de mercado Sensor Tower. Com isso, a rede social da Meta ultrapassou o TikTok e se tornou a mais baixada do mundo