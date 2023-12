Em 2023, os economistas brasileiros erraram por ampla margem os prognósticos a respeito do desempenho da economia brasileira. Em janeiro, no primeiro Boletim Focus – relatório que faz semanalmente uma média das estimativas de cerca de 100 instituições financeiras do país – projetava crescimento de 0,78% para o PIB. Como se sabe, a economia nacional deverá avançar em torno de 3% no ano. Embora não seja nada espetacular, trata-se de performance muito diferente daquela sinalizada pelos “especialistas” no início do ano. Não é a primeira vez que seus cálculos estão furados. Muito longe disso. O mesmo ocorreu no ano passado e em ocasiões anteriores. Portanto, é preciso descartar qualquer viés ideológico das análises, já que elas se equivocaram seja qual for o presidente de plantão. Uma suspeita crescente é que os parâmetros e modelos analisados pelos economistas estão equivocados. Se for isso mesmo, seus processos deveriam passar por completa revisão.



Super Terminais fecha parceria para receber navios da Norcoast

O Super Terminais, porto privativo no Polo Industrial de Manaus, fechou parceria com a Norcoast, joint venture entre a alemã Hapag-Lloyd e a brasileira Norsul, para receber com exclusividade os navios da companhia em Manaus. A Norcoast vai operar uma nova opção para transporte marítimo em contêineres ao longo da costa brasileira e da bacia amazônica, atendendo os principais portos do país. A partir de 2024, a empresa passará a escoar a produção da Região Norte por meio de quatro navios.

Warner e Paramount estudam fusão de suas operações

A indústria de entretenimento está perto de fechar um dos maiores negócios de todos os tempos. De acordo com o portal americano de notícias Axios, a Warner Bros e a Paramount pretendem unir as suas operações, o que daria origem à maior empresa de mídia do mundo e colocaria grandes marcas da TV paga, como HBO e CBS, sob o mesmo comando. Embora as tratativas estejam em andamento, não é certo que a possível fusão passe pelo escrutínio dos órgãos reguladores dos Estados Unidos.

Eve, da Embraer, obtém R$ 490 milhões do BNDES

Por mais que pareçam aparelhos futuristas, os carros voadores estão próximos de virar realidade. Um passo importante nesse sentido foi dado pela Eve, fabricante de aeronaves elétricas da Embraer, que obteve um financiamento de R$ 490 milhões com o BNDES para o desenvolvimento do chamado eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Os negócios da Eve vão muito bem: a empresa possui cartas de intenção de compra de 2.850 aeronaves de clientes de diversos países.

23 milhões

de trabalhadores brasileiros gostariam de dar expediente no modelo home office, segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV). Atualmente, 9,5 milhões

trabalham em casa, de forma parcial ou total

Rapidinhas

O laboratório farmacêutico EMS está investindo R$ 11,3 milhões em automatização logística e infraestrutura para ampliar em 30% a sua capacidade de expedição mensal – chegando a 100 milhões de unidades de medicamentos expedidas. Os aportes serão destinados para a Snellog, operador logístico próprio com sede em Jaguariúna (SP).

O governo norueguês destinará R$ 42 milhões para projetos universitários do Brasil e de outros sete países realizados em parceria com instituições de ensino superior da Noruega. Trata-se da oitava edição da “Utforsk”, que está com inscrições abertas até 15 de abril de 2024 no site hkdir.no. A verba será dividida entre os projetos selecionados.

A rede social X (ex-Twitter) sofreu um apagão na madrugada de quinta-feira, no horário de Brasília. Quase 100 mil usuários relataram que a plataforma saiu do ar – segundo a Bloomberg, foi a maior interrupção desde que Elon Musk comprou a empresa, em outubro de 2022. A X não revelou a causa do problema.

Boa parte da montanha de lixo produzida pelo festival de música The Town, realizado em setembro em São Paulo, virou sacola para a entrega de alimentos pelo iFood. O projeto concebido pela empresa em parceria com a Irani Papel e Embalagem consistiu na conversão de 35 toneladas de resíduos em 271 mil sacolas recicladas.

“É preciso admitir que nós, economistas, temos errado muito as previsões sobre o PIB. Parece que tem algo acontecendo que não está sendo capturado pelos modelos”

Fernando Honorato

Economista-chefe do Bradesco